Navalnij holttestét átadták az édesanyjának

A múlt héten börtönben hirtelen és váratlanul elhunyt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető holttestét átadták édesanyjának, írta szóvivője, Kira Jarmis szombaton az X-en.

Azt is írta, nem tudja, hogy a hatóságok engedélyezik-e a temetést, „ahogyan a család szeretné, és ahogyan Alekszej megérdemli”. Alekszej Navalnij múlt hét pénteken, 47 éves korában halt meg a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található sarkvidéki börtönben, ahol 19 éves büntetését töltötte. Az anyja, Ljudmila Navalnaja csak hat nappal később nézhette meg a fia holttestét. Pénteken az orosz hatóságok meg is fenyegették, hogy ha nem egyezik bele 3 órán belül, hogy a fiát titokban temessék el, akkor a börtöntelepen fogják elhantolni. (via Reuters)