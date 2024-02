Répássy Róbert: A kormány és a Sándor-palota sem adhatja ki, hogy Varga Judit milyen javaslattal küldte tovább K. Endre kegyelmi kérvényét

A kormány a parlamenti kérdések és a közérdekű adatkérések ellenére sem tudja kiadni azt az adatot, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter milyen javaslattal továbbította az államfő felé K. Endre kegyelmi kérvényét – válaszolta a momentumos Lőcsei Lajos kérdésére Répássy Róbert, az igazságügyi miniszter helyettese a parlamentben napirend után.

photo_camera Répássy Róbert az Országgyűlésben 2023. december 12-én. Fotó: Németh Dániel/444

Az államtitkár szerint minden tájékoztatást megadnak, ami törvényileg lehetséges, de a kegyelmi eljárásokban az egy konkrétan meghatározott személlyel kapcsolatos adatok bűnügyi személyes adatok, és ezek megismeréséről a büntetőeljárási törvény és a büntetés-végrehajtási törvény rendelkezik. Répássy azt mondta, a Kúria a PFV. 21518/2012/5 számú ítéletében megállapította, hogy a jogszabályok kizárják a lehetőségét, hogy a személyes adatokat közérdekű adatként bárki kiadja, beleértve a minisztériumot és a Köztársasági Elnöki Hivatalt.

„Bármennyire is szeretném megvédeni a munkatársaimat, én sem tehetem meg, hogy kegyelmi ügyben személyes adatokról beszámoljak. És valószínűleg ezt a jövőben sem fogom tudni megtenni, láttam képviselői kérdéseket, láttam közérdekű adatigényléseket, továbbra is a törvény szerint fogunk eljárni, ami megadható, azt meg fogjuk adni, de amit a törvény nem tesz lehetővé, azt nem fogjuk tudni a rendelkezésre bocsátani” – mondta Répássy.

A legutóbbi kormányinfón a Telex megkérdezte Gulyást, hogy ha már Varga Judit miniszterként a kormányt képviselve járt el, és Gulyás is a kormányt képviseli, akkor miért nem árulja el, hogy Varga támogatással vagy támogatási javaslat nélkül terjesztette fel K. Endre kegyelmi kérvényét. Gulyás azt mondta: „Ha közérdekű az adat, akkor javaslom, hogy kérjék ki, akkor teljesíteni kell, ha nem, akkor én a két lemondás után úgy gondolom, hogy én ebben nem kívánok további információt adni, még az ön elítélő véleményét is vállalva.” Gulyás azt mondta, kegyelem ügyében az igazságügyi miniszter a kormány felelős tagja, és ő igyekszik válaszolni, de most először fordul elő, hogy valamire tudna válaszolni, de nem akar, máskor az is előfordul, hogy nem tud válaszolni, de válaszol. (HVG)