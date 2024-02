A fél vidéki Magyarország a legszegényebb európai régiók közé süllyedt

Amióta mérik, most először a legszegényebb magyar régió is eléri az EU fejlettségének felét, de a fél ország az uniós lista leghátsó részén van – írja a Hvg.hu az Eurostat által nemrég kiadott, de még 2022-ről szóló GDP-adatok alapján. A magyar régiók átlagos fejlettségétől és gazdagságától még jobban elhúzott a főváros, a második helyen a közép-dunántúli régió van, Pest megye csak a negyedik a kilencből.

link Forrás

A budapesti 158 százalékos teljesítmény, ami egy év alatt 3 százalékos javulást jelent, a 15. legjobb eredmény az EU-ban (ez a helyezés nem változott az előző évihez képest). A nyugat-dunántúli régió fejlettsége a 2010-es 67 százalékról 2015-ig 75 százalékra emelkedett, ám azóta lejtmenetben van, 2022-ben már csak 1 százalékkal haladta meg a 2010-es szintet (igaz, így is épp 1 százalékot javult 2021-hez képest).

Bár Pest megye 65 százaléka csak a negyedik helyre volt jó, egy év alatt 4 százalékot fejlődött, ami a fővárost is megelőzve a legjobb eredmény. Az észak- és a dél-alföldi, valamint a dél-dunántúli régió is 1-1 százalékot javított, az észak-magyarországi viszont 1 százalékot rontott 2021-ről 2022-re.

Az, hogy a kontinens szegényebb régiói lassan felzárkóznak, nálunk is látható, jegyzi meg a lap: 2010-ben a Dunától keletre eső régiók és a Dél-Dunántúl is 50 százalék alatt volt. De a lassú felzárkózás egyben azt is jelenti, hogy az EU legszegényebb 20 régiója között most már három magyar is van (Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország), sőt, ha csak a kontinentális EU-t nézzük – és Franciaország két tengerentúli területét nem –, akkor négy, mert Dél-Alföld is becsúszik a legszegényebb húszba.