Benedek Ágota felnőtteknek szóló könyve miatt is bírságot kapott a Libri

Benedek Ágota Állva maszturbálok című könyve miatt is megbírságolta a Librit a Pest Vármegyei Kormányhivatal a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva, csakhogy ez a könyv felnőtteknek szól és nem is jelenik meg benne a nemváltás vagy a homoszexualitás témája, írja a Magyar Narancs.

Benedek Ágota könyvéről, amely tulajdonképpen egy szorongásnapló, mi is írtunk, amikor interjút készítettünk a szerzővel. Benedek az interjúban arról is beszélt, hogy mit gondol a könyvek lefóliázásáról. Talán ekkor még nem is sejtette, hogy az ő könyve is a kormányhivatal látóterébe kerül.

A Magyar Narancs a Libritől megtudta, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva 500 ezer forintra büntette meg több kiadványát is, köztük Benedek Ágota könyvét. A lap szerint a törvény szövege értelmében a könyv csak egyetlen büntetendő kategóriába illik bele, méghozzá a szexualitás öncélú ábrázolásába. Eszerint már nem csak a melegséget megjelenítő gyerekkönyvek témája ad okot a bírságolásra, de az is, ha a felnőtteknek szóló könyvben szex van.

A bírságot továbbá az is indokolhatta, hogy az egyik budapesti Libri üzletben az egyébként a Libri Kiadó által megjelentetett Állva maszturbálok az ajánlott könyvek kiemelt polcán kapott helyet, amit az ellenőr a reklámtörvényben foglaltakkal összeegyeztethetetlennek vélt.

A vállalat a Magyar Narancsnak írt válaszában azt közölte, hogy „a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2023 decemberében 500.000 forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Libri Könyvkereskedelmi Kft. terhére és arra kötelezte a kereskedőt, hogy a kiadványok kihelyezésekor kereskedelmi egységeiben tartsa be a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 20/A. §-ában foglaltakat, figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 8.§ (1)-(2). bekezdésére is. A fogyasztóvédelmi ellenőrzéssel érintett kiadványok Kurimay Anita: Meleg Budapest; Bella Mackie: Hogyan öld meg a családod; Benedek Ágota: Állva maszturbálok – Szorongásnapló; Mame: TharnType Story 1-5. – Gyűlöletből szerelem; Bacteria: A tale of the thousand stars 2. Megszámolok veled ezer csillagot; Bitter Sweet: Sotus Extra - Igaz szerelmünk története; Warren Ellis: Transmetropolitan – A teljes gyűjtemény 2. voltak.”

Benedek Ágota a lapnak elmondta:

„Azt hiszem, nem tudom már több dologgal kommentálni ezt az ügyet, mint eddig: lehangoló és abszurd, hogy megint arról beszélgetünk, hogy egy könyv, az én könyvem ajánlása büntetést von maga után. És hát igaz, ami igaz: hiszek az öncélú szexualitásban! Éles gesztus, hogy felfigyeltek rá!”