Hamarosan itt a nőnap

Minden évben március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot, ami kétségtelenül egy különleges alkalom, amely a nők társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai teljesítményét méltatja szerte a világon. E nap története messzire nyúlik vissza az időben, ugyanakkor érdemes egy kis időutazást tenni, mert az egykori események határozottan sok üzenetet hordozhatnak a jelen és a jövő generációi számára.



Hogyan és mivel kezdődött minden?

A nemzetközi nőnap gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor a nők jogaiért folytatott küzdelem és a munkásnők támogatása került előtérbe. Az első nőnapi megmozdulást 1909-ben tartották az Egyesült Államokban a Szocialista Párt kezdeményezésére. A kezdeti években a nőnap főképpen a női munkások jogaiért és a nők választójogáért vívott küzdelemmel forrt össze.

1910-ben, a második Nemzetközi Szocialista Női Konferencián Clara Zetkin javasolta, hogy a nőnap legyen nemzetközi ünnep, amelyet minden országban március 8-án tartanak meg.

Az évek során a nőnap üzenete és jelentősége evolválódott, napjainkban már nemcsak a múltbeli küzdelmek emlékét őrzi, hanem a jelenkori társadalmi egyenlőtlenségekre, a nők elleni erőszakra és a nemek közötti egyenlőség elérésére irányuló folyamatos törekvésekre is felhívja a figyelmet.

Közös ünnep, különböző körítéssel

A mai napig sokféleképpen ünneplik a nőnapot a világ különböző részein. Van, ahol a tisztelet és elismerés kifejezésének napja, míg más országokban a politikai aktivizmusra és a nők jogainak előmozdítására összpontosítanak. A közös azonban mindenhol, hogy ez a nap lehetőséget ad arra, hogy minden nő abban a szeretetben, tiszteletben és hálában fürdőzhessen, ami egyébként nem az év egyetlen napján, hanem mindenkor alapvető kellene, hogy legyen.

Milyen a tökéletes nőnapozás?

Az egyik legjobb út a figyelmesség és a gondoskodás kifejezése. A legtöbb üzlet számtalan ajándékötleteket kínál nőnap alkalmából. Legyen szó vonzó parfümökről, tápláló bőrápolási csomagokról vagy luxus kozmetikai termékekről, a tökéletes nőnapi ajándék kifejezi a szeretet és elismerést. Hiszen nemcsak az az ajándék nőknek, ha kapnak valamilyen kézzel fogható figyelmességet, hanem ha ehhez egyéb, a bensőt megérintő üzenet is társul. Sokféleképpen megnyilvánulhat ez a fajta tisztelet. Mi sem jobb példa erre, mint hogy nőnap alkalmából nemrégiben az Európai Parlament is különleges gesztust tett, amikor két épületet is nőkről nevezett el, ezzel tisztelegve a nők társadalmi és politikai szerepvállalása előtt. Ez a konkrét lépés egyértelműen jelzi, hogy a nőnap üzenete messze túlmutat a virágok és ajándékok átadásán. Ösztönzőleg hat arra, hogy végre nyilvános elismerésben részesüljenek a nők, külön kihangsúlyozva az általuk a társadalom minden területén elért eredményeket.

Több, mint egy egynapos világnap!

A Nemzetközi Nőnap tehát nemcsak egy egyszeri, felejtős nap az évben, nem is egy felkapott, de amúgy mélységgel nem rendelkező világnap, hanem egy globális emlékeztető arra, hogy folyamatosan törekedni kell a nemek közötti egyenlőség és igazságosság megvalósítására. És nem pusztán elméletben, a szavak szintjén, hanem a gyakorlatban is. Ez a nap kitűnő alkalom, hogy túl a hétköznapok rohanásán, a figyelem célkeresztjébe kerüljön minden nő küzdelme és eredménye, velük együtt pedig természetesen maguk a nők, akik mind a régmúltban, mind a jelenben is az egyenlő jogok és lehetőségek eléréséért küzdenek világszerte. Vannak, akik világhírűvé váltak, mások a mindennapok színterén minden gesztusukkal, szavukkal ezt az utat járják – mindegyikük társadalmi szerepvállalása nélkülözhetetlen.