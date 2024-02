Uj Péter: A Dumb és Dumber-védelem

Az alábbi szöveg részlet Uj Péter heti hírleveléből. Ha szeretnéd elolvasni az e heti, 183-as számú hírlevelet, aztán minden szerda éjjel, esetleg csütörtök hajnalban megkapni a friss írásokat, fizess elő a 444 Közösség vagy a 444 Belső Kör csomagra.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Volt még egy nagy Orbán-alakítás hétfőn, a klasszikus Csubakka- vagy már inkább Dumb és Dumber-védelem, amit előszeretettel alkalmaz alkalmatlan és fölkészületlen ellenfeleivel szemben.

Azt bírta bedobni, amikor az ellenzék K. Endre és V. János bűncselekményeit meg persze a kegyelmi körülményeket firtatta, hogy: „Tehát a pedofil bűncselekményt elkövető gyermekotthon-igazgatót önök először kinevezték, utána 20 évig otthagyták, majd a '10-es kormányváltást követően mi börtönbe zártuk. Ez az alaphelyzet.”

(Ennél bővebben adta elő, persze, de az állítás ennyi.)

A technika nagyon hasonlít a három évvel ezelőtti Mol-hazugságéra, amikor a Mol-részvények orbánosított egyetemi alapítványokra ruházása miatt reklamált óvatosan az ellenzék (konkrétan az LMP), Orbán erre bemondta, hogy hát az ellenzék volt azt, amelyik korábban, még kormányon eladta a Mol 25 százalékát „egy Szurgutnyeftyegaz nevű cégnek”, és neki, mármint Orbánnak kellett Moszkvába utazni 2010-ben, hogy visszavásárolja. (Ő személyesen, persze.)

A 37-es hírlevélben szépen kifejtegettem ezt annak idején: a Mol 25 százalékos tulajdonrészét nem a kormány, nem Gyurcsány, nem Medgyessy, de nem is Horn Gyula adta el az oroszoknak, hanem az OMV osztrák olajvállalat, merthogy korábban az övé volt. (Az OMV meg egyébként még az első Orbán-kormány idején vette meg, ha jól emlékszem.) Dehát ki emlékszik ilyesmire? A parlamenti ellenzékben persze nem állt rendelkezésre ilyen mély tárgyi tudás, Orbán kockázat nélkül hazudhatott a képükbe.

Kábé ilyen ez az eset is. Mi az, hogy „önök” nevezték ki? Mi zártuk be? Normálisan működő országokban nem a kormány nevez ki gyerekotthonvezetőket, és nem is a kormány ítéli el a pedofil bűnözőket. Sőt, nem is a kormányfő ad kegyelmet nekik. Független intézmények intézik az ilyesmit. Úgynevezett szociális ellátórendszer és úgynevezett független igazságszolgáltatás (tetszenek még emlékezni?). Azt a rendszert pedig, ahol egy komplett kistérség (vagy nagytérség) szinte minden fontos intézményének szinte minden fontos vezetője kötődik így-úgy a Nagy Vezérhez magához, a kedves családjához ill. sleppjéhez, ahol milliárdokért stadion épül a falusi hétvégi ház mellett, ahol az ország leggazdagabb embere is a szomszédból van kinevezve, ahol jóformán minden fontosabb pozícióba politikai vagy perszonális csókos, uram-bátyám valaki kerül, és rendszeresen kézivezérlődik, szóval ezt a neomikszáthoid feudalokleptokráciát meg éppen az Erős Ember Úrnak tetszett kiépíteni, szakszerű megnevezése: orbánizmus.

