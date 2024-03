Kivégeztek egy texasi férfit, aki nem biztos, hogy elkövette a gyilkosságot, amiért elítélték

Február 28-án Texas államban kivégezték az ötvenéves Ivan Abner Cantut, akit két ember meggyilkolásáért ítéltek el több mint húsz évvel ezelőtt. Az ítélet szerint 2000 novemberében lelőtte unokatestvérét, a 27 éves James Mosquedát és annak barátnőjét, a 22 éves Amy Kitchent. Cantu az utolsó szó jogán azt mondta, ártatlan.

„Szeretném, ha tudnák, hogy nem öltem meg Jamest és Amyt. Ha én tettem volna, ha tudnám, hogy ki tette, önök lettek volna az elsők, akikhez eljutott volna ez az információ” – mondta kivégzése előtt az áldozatok rokonainak és barátainak, akik egy ablakon keresztül nézhették végig a kivégzést. Cantu végül azt mondta, nem hiszi, hogy halála megnyugvást vagy lezárást hozna nekik. „Ha mégis, ha ez az, amire szükség van, akkor legyen így.”

photo_camera Ivan Cantu Fotó: -/AFP

A Washington Post cikke szerint Cantu ügyvédei korábban többször is kérték, hogy tárgyalják újra a férfi ügyét, mondván, hogy az egyik tanú később beismerte, hazudott a tárgyalás során, ez pedig már önmagában indokolta volna, hogy leállítsák a kivégzést. Az ártatlanságát hangoztató Cantut olyan hírességek is támogatták, mint az elmúlt években újabban jogászkodással is foglalkozó Kim Kardashian, de kiállt mellette Martin Sheen is, illetve Ayanna Pressley és Joaquin Castro képviselők is.

„Nem mondhatom biztosan, hogy ártatlan, de azt sem, hogy bűnös.” Ezt Abraham Bonowitz, a halálbüntetés-ellenes Death Penalty Action szervezet ügyvezető igazgatója mondta a Cantuért tartott szerdai virrasztáson. Szerinte „egyszerűen túl sok a kétség” Cantu ügyében.

A kétségek ellenére viszont szerda este hat óra 47 perckor a huntsville-i állami büntetés-végrehajtási intézetben Cantu megkapta a halálos injekciót. Kivégzését egyébként 2023 áprilisában felfüggesztették, miután a Cantut még 2001 októberében bűnösnek találó esküdtek közül ketten a kétségeiket megfogalmazó nyilatkozatokat tettek és nyújtottak be a férfi ügyével kapcsolatban. Február 27-én azonban a texasi fellebbviteli bíróság és egy szövetségi fellebbviteli bíróság is elutasította Cantu halasztási kérelmét, így egy nappal később már ki is végezték.