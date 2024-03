Vlagyimir Putyin nyomán az orosz állami média műsorvezetői is „az az ember", „az az állampolgár" vagy „a berlini beteg" megnevezéssel emlegették Alekszej Navalnijt, gúnyosan utalva az ellenzéki politikus orosz ügynökök által elkövetett novicsokos mérgezése utáni felépülési időszakra. Úgy tűnik, hogy Navalnij nevének tiltása a 47 éves politikus február 16-án, tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halálával részben eltűnt, írja a washingtoni Center for European Policy Analysis kutatóközpont, ami több elemzésben is foglalkozik a témával.

Oroszország első számú propagandistája, a rendszer egyik fő magyarázója és az állami televízió műsorvezetője, Vlagyimir Szolovjov egyszerűen nem tudja megállni, hogy ne Navailnijról beszéljen. Még halálában is igyekszik Navalnijt besározni, és látszólag néhány személyes ügyet is úgy próbál rendezni, hogy annak másik érintettje már nem él. Navalnij és az általa alapított szervezet, a Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) kategóriájában úttörő és jól dokumentált vizsgálatok eredményeit tette közzé magas rangú orosz kormánytisztviselők, propagandisták és más, a Putyin-rezsimet kiszolgáló strómanok korrupciójáról. Nem meglepő módon Szolovjovról is kiderült egy s más az FBK-nak köszönhetően.