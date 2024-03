Sulyok Tamás felesége szerint „végtelenül közvetlen, nagyon szereti az embereket és az életet, jó a humora, jópofa, nem híve a formalitásoknak, szabad lélek”

„Azt mondtam a férjemnek, hogy mindenben melletted, mögötted és veled leszek, és ez szívből jött” - ezt mondta Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás felesége, amikor kiderült, hogy férje lesz a következő köztársasági elnök. Nagy a hirado.hu-nak elárulta, hogy azt

„a két és fél évet, ami a férjem alkotmánybírósági elnökségéből még hátra van, szépen végigvisszük, aztán lassúbb élettempóra váltunk, amelyben elsődleges figyelmet és szerepet a gyerekek kaptak volna, hiszen most is segítek a lányomnak, sok időt töltök a két kis unokámmal.”

Arról, hogy hogyan változott meg kettejük közötti viszony a felkérés után, elmondta, hogy „most talán még jobban, mélyebben, alaposabban megbeszélünk mindent.”

„Nekünk nagy erőforrásunk a humor, ami sok nehézségen átsegített már bennünket. Természetesen próbáljuk majd tartani magunkat azokhoz az előírásokhoz, amelyek az ő szerepköréhez tartoznak, s e tekintetben is igyekszem majd a lehető legjobb tudásom szerint mellette állni. Tudom, hogy a feleségek is szoktak ügyeket felkarolni, majd én is meg fogom találni azt, ami az alkatomhoz és végzettségemhez illik.”