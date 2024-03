Molnár Zsolt: Állok a vizsgálat elébe!

„Nem fogadtam el semmilyen kenőpénzt, semmilyen törvénytelen dolgot nem tettem, tiszta lelkiismerettel állok a vádak elé” - reagálta Molnár Zsolt, miután a Legfőbb ügyész kezdeményezte mentelmi jogának felfüggesztését befolyással való üzérkedés büntette miatt. A szocialista képviselő emlékeztetett: „ebben az évekkel ezelőtti ügyben már 2022-ben kezdeményeztem mentelmi jogom felfüggesztését, és magánvádas büntetőeljárást indítottam a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásért.”

„Koholt vádak alapján próbálnak besározni, hiszen tudjuk, hogy vádalku során nem kell igazat mondani. Ismét kampány van, ismét személyes támadásokkal próbálják elterelni a figyelmet a valóságról”

- közölte Molnár. Szerinte „az ilyen hazug vádaknak nem szabad bedőlni, nem szabad hagyni, hogy a következő időszakban politikusok essenek a Fidesz lejárató kampányának áldozatául.”

„Befolyással üzérkedés bűntette” miatt Polt Péter legfőbb ügyész hétfőn kezdeményezte Molnár Zsolt mentelmi jogának felfüggesztését az Országgyűlésnél. Az ügyészség közleménye szerint a BKV 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a telephelyein teljesítendő informatikai üzemeltetés és fejlesztés szolgáltatásra. A közbeszerzési eljárásra egy kft tett ajánlatot. Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő 2019 júniusában Budapesten találkozott egy férfival, akinek nagy befolyása volt az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében, és aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött. A volt miniszter 30 milliót kért azért, hogy ha nyer a kft, szabad utat adjon a szerződéskötésnek. Azt írják, hogy miután erről Molnár Zsolt is hallott, megkérte a volt minisztert, hogy neki is kérjen 40 millió forintot, cserébe azért, hogy ő se támadja a szerződést. Baja Ferenc ezt 2019 júniusában közölte is a férfival. A kft aztán megnyerte a tendert, majd 2019 augusztusában 40 milliót adott Molnár Zsoltnak.