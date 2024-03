Utazás az internet utáni világban

A Dél-Bali felől az indonéz sziget északi partja felé tartó útnak van egy szakasza, ahol egymás után sorakoznak a teljesen ugyanúgy kinéző, teljesen ugyanolyan nevű, teljesen ugyanazt hirdető vendéglátóhelyek. A vulkanikus talajnak köszönhetően a trópusokhoz képest is termékeny vidéken hagyományosan a rizstermesztés volt a jellemző foglalkozás, de ma már egyre többen élnek az erre vonuló turistatömegekből. Az utóbbiakat igyekeznek becsábítani a BALI ECO CAFÉ cégérek, valamint a WE HAVE KOPI LUWAK AND SWING feliratok.

Ezeket a kávézókat azért hívják eco cafénak, hogy vonzóbbnak tűnjenek azok a részben nyugati, részben ázsiai turisták szemében, akik repülőgéppel érkeztek a világ egyik legnépszerűbb nyaralószigetére, légkondicionált szobákban szállnak meg, de ha az italukba nem műanyagból, hanem bambuszból, sőt, valamilyen helyi növény mutatós zöld szárából készült szívószálat raknak, úgy érezhetik, maguk is hozzájárultak a Föld megmentéséhez, és nekik köszönhetően egy tengeri teknős is megmenekült a torkán akadó szemét által okozott szörnyű haláltól.

A kopi luwak az a kávé, amit a cibetmacskák által megevett, az emésztőrendszerükben részben fermentálódó, majd a kedves kis állatkák által kiszart kávébabokból főznek. Évtizedekkel ezelőtt az alapanyagot az indonéz aljnövényzetben cibetszart keresgélő helyiek szolgáltatták, de a balinézek hamar rájöttek, hogy ez nagyon melós, ráadásul nem is lehet vele kielégíteni a hozzájuk érkező turisták igényeit. Ezért megkezdődött a cibetmacskák alulméretezett ketrecekben tartása és kávéval tömése, amitől nyilván minden, a tengeri teknősök egészségéért aggódó ember irtózik. A jó hír, hogy a kopi luwak íze csak gyakorlással különböztethető meg a kisemlősök gyomra nélkül készülő kávéból, és ezt a helyiek is tudják. Így nyugodtan szolgálhatnak fel bármilyen kávét a turistáknak, miközben lelkiismeretfurdalás nélkül mondhatják, hogy bátran lehet szürcsölgetni a bambuszszívószállal, ez a kávé egészen biztosan nem járt ketrecben nyomorgó állatban.

A swing pedig a hinta, ami elárasztotta a világot. A néhány éve még kizárólag gyerekek által használt eszközök ma már minden hegyoldalon, tengerparton, de még a kőröshegyi levendulásban is ott vannak, kellékként a tökéletes Instagram-fotóhoz. Balin különösen népszerűek, az itt járó turisták jelentős része három fényképet mindenképpen szeretne elkészíteni. Egyet a sziget valamelyik látványos tengerpartján, egyet a balinéz hindu templomok bejáratát őrző, candi bentar-kapuk ajtófélfái közt. És egyet a méregzöld, lépcsőzetes rizsföldek feletti hintán lengedezve. Kamu-cibetszaros kávézó nem rúghat labdába, ha szerves anyagból készült szívószálai mellett nem tud egy fotózkodáshoz tökéletes hintát is felmutatni. A leglátványosabbak ma már nem is a gyerekjátékra hasonlítanak, hanem a lugasépítő madarak műveire.

Grand tourismo

Annak megértéséhez, hogy mi vezetett a teljesen egyforma eco cafékig, érdemes áttekinteni a turizmus történetét.