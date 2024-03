Megint Jeff Bezos a világ leggazdagabb embere, Elon Musk egy nap alatt annyit vesztett, mint Jim Ratcliffe teljes vagyona

Az Amazon-alapító Jeff Bezos visszaelőzte a 2023. májusa óta listavezető, Tesla-alapító Elon Muskot és kereken 200 milliárd dolláros vagyonával ismét ő az első a Bloomberg top 500-as gazdaglistáján. Musk 198 milliárddal második, míg szoros harmadik a francia Bernard Arnault, az LVHM lkuxuscikk-konszern alapítója 197 milliárddal.

A lista elejét megnézve jól látszik a lényeg: a Bloomberg szerinti 10 leggazdagabb ember között 10 férfi, abból 9 amerikai és 8-nak technológiai vállalkozása van.

Az is látszik, hogy milyen elképesztően jó elmúlt egy éve volt Mark Zuckerbergnek: a Facebook-alapító vagyona egy év alatt 50,7 milliárddal nőtt, ami annyi, hogy ekkora vagyonnal egyből a világ 26. leggazdagabb embere lehetne. Ezzel egyébként messze ő gazdagodott a legtöbbet ebben az időszakban. Van persze magyar szál is: a leggazdagabb magyar ember az amerikás magyar Thomas Peterffy, aki pillanatnyilag 44. a világon 33,9 milliárd dolláros vagyonnal. És aki igen szépen teljesített az elmúlt egy évben is, ezidő alatt ugyanis 8,22 milliárd dollárt kaszált, ami a 12. legjobb gazdagodás az 500 leggazdagabb mezőnyében. Soros György 7,16 milliárddal a 364. a listán. A világ 309. leggazdagabb emberét viszont Bob Richnek hívják és amerikai és 8,2 milliárdot ér. Jim Goodnight sem aludt be, egy év alatt közel 2 milliárdot keresett és 11,4 milliárddal már a 194.

A Bloomberg listájának az a különlegessége, hogy szinte valós időben változik, hiszen mindene egyes tőzsdei keresskedési nap végén újraszámolják. Így történhetett, hogy egy nappal korábban még egész nagy fölénnyel Elon Musk volt a listavezető, ám ő a Tesla árfolyamának hétfői, több mint 7 százalékos zuhanása miatt az ő vagyona egy nap alatt 17,6 milliárd dollárral csökkent. Hogy képbe helyezzük: ez akkora veszteség egy nap alatt, amekkora a második leggazdagabb brit, a Manchester United negyedének megvásárlása miatt a hírekben mostanában sokat szereplő Jim Ratcliffe teljes becsült vagyona, amivel Ratcliff amúgy ezen a listán a 110. leggazdagabb ember a Földön.



Fun fact: maga Michael Bloomberg, aki a konkurens listák szerint durván 100 milliárdos vagyonnal a világ tíz-húsz leggazdagabb embere között lehet, a saját listáján nem engedi szerepeltetni magát.