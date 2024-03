Központosítják az akadémiai kutatóhálózatot, a Fidesz-közeli Makronóm intézet végzi az átvilágítást

Átalakítják az MTA-tól elvett akadémiai kutatóhálózatot, a magyar tudomány most éppen HUN-REN-nek nevezett legfontosabb intézményrendszerét - írja a HVG. A kutatóhálózat élére tavaly kinevezett Gulyás Balázs neurobiológus már lecserélte az Irányító Testület tagjait, és egy néhány hete aláírt dokumentum szerint az új rendszerben az alapítási, megszüntetési és átszervezési folyamatot is egy „elnöki biztos” irányítja.

A kutatóhelyek vezetőit most már Gulyás nevezi ki, méghozzá határozatlan időre, és ő is mentheti fel őket. Több kutatóintézeti vezető mandátuma nemsokára lejár, így Gulyás hamarosan élhet is az új jogköreivel.

Az Akadémia egykori kutatóhálózatának újabb átalakítása a HVG szerint a Demeter Szilárd alá szervezett közgyűjteményi holdingra rímel, ez lehet a következő lépése a kulturális és tudományos élet központosításának. A lap úgy tudja, hogy ehhez a Fidesz-közeli agytrösztnek számító Makronóm Intézet végzi a hálózat átvilágítását.

photo_camera MTA Humán Tudományok Kutatóháza Fotó: 444

Néhány kutató a cikk szerint attól tart, hogy csak azokat a kutatásokat engedélyezik majd, amelyekbe be lehet vonni külső finanszírozást, amivel ismét az alapkutatások, illetve a piaci szempontból kevésbé versenyképes bölcsész és a társadalomtudományi területek kerülhetnek rosszabb helyzetbe.