Mostantól nemzetbiztonsági főtanácsadója is van Orbánnak

Megjelent a Magyar Közlönyben a törvénymódosítás, mostantól nemzetbiztonsági főtanácsadója is van a miniszterelnöknek. Február végén nyújtotta be Rogán Antal a módosító javaslatot, ami a nemzetbiztonsági főtanácsadót – aki eddig az ő államtitkára volt – felemeli a miniszterelnök és a miniszterek szintjére. A tisztséget Kovács József tölti be. A Kormányzati Tájékoztatási Központ a pozíció felemelését azzal indokolta, hogy

„a világméretű konfliktusok közepette, hazánknak minden lehetséges eszközt és megoldást igénybe kell vennie, ami hozzájárul az ország és a magyar emberek biztonságának megőrzéséhez. Éppen ezért a nemzetbiztonsági szempontok szorosabb koordinációjára van szükség. Nemzetközi példákat alapul véve a törvénymódosítás egy olyan tisztséget hoz létre, amely képes arra, hogy Magyarország a háborús kihívásokat hatékonyan kezelje.”



A törvénymódosítás szerint a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladata többek közt