Hiába írták alá 50 ezren, hogy ne kelljen recept az esemény utáni tablettához, a kormány nem akar változtatni

Miután a Tusk-vezette új lengyel kormány januárban úgy döntött, hogy ők is elérhetővé teszik recept nélkül a sürgősségi fogamzásgátlót, már csak egyetlen tagállam maradt az Európai Unióban, ahol továbbra is csak receptre lehet kapni a 72 órán belül bevehető esemény utáni tablettát: Magyarország.

Még 15 éve, 2009-ben nálunk is eltörölték a vényhez kötöttséget, de ez a rendelkezés soha nem lett éles, miután a kormányra jutó Fidesz, úgy döntött, nem teszi szabadon elérhetővé a tablettákat. Bizonyos készítmények esetében az Európai Gyógyszerügyi Hivatal ennek éppen az ellenkezőjét javasolja.

photo_camera Fotó: Olia Danilevich / Pexels

Pár hete a Patent Egyesület indított aláírásgyűjtést a hazai szabályozás megváltoztatására, a Népszava úgy tudja, ezt már 50 ezren aláírták. A lap azonban a Belügyminisztériumtól azt a választ kapta, hogy a kormány nem tervezi a jogszabály módosítását. Annak ellenére sem, hogy a Népszava értesülése szerint a sürgősségi tabletták recept nélküli elérhetőségét már az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata is támogatja.

A recepthez kötöttség mellett azzal szoktak érvelni, hogy egyeseknél megnőhet a trombózis, illetve az embólia kockázata. A gyakorlatban azonban magánszolgáltatóknál most is bárki kaphat nagyjából 10 ezer forintért e-receptet előzetes orvosi vizsgálat nélkül, vagyis a kontroll már most sem valósul meg, a sürgősségi osztályokon pedig éjszakánként nagy kapacitást kötnek le azok, akik csak ezért ugranak be - írja a Népszava.