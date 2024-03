A köztévé műsorvezetője Dante-idézettel bizonyította be, Orbán Viktor nem jut a pokolra

A kormány egyik leghúzósabb egy hónapja után a közmédia riportere jó hangulatúan társalgott a miniszterelnökkel a Karmelitában Sulyok Tamás beiktatása előtt, és ha maga Orbán Viktor ki nem mondja, hogy kegyelmi ügy, a téma talán elő sem kerül.

Orbán azt mondta, most egy „fölkavart helyzet volt”, Novák Katalin a kegyelmi ügy miatt távozott. Ennek a részleteibe a miniszterelnök most sem ment bele, a téma a közmédia riporterének fantáziáját sem indította be, de az mindenképpen előrelépés, hogy Orbán most kivételesen kimondta a bukott elnök nevét. „Szerintem most egy olyan köztársasági elnök tudja leginkább szolgálni Magyarország érdekét, aki stabil, nyugodt, kiszámítható, ismert, és valahogy a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak” - mondta Orbán. Sulyok méltatásánál kiemelte azt is, hogy egy hívő, katolikus emberről bezsélünk, aki „a sarkától a füléig minden sejtjével elkötelezetten, hívő lélekként fogja szolgálni a hazáját”.

A köztévé műsorvezetője csak támodásokként hivatkozott azokra a cikkekre, amikből kiderült, hogy Sulyok állításával ellentétben az apja nem a kommunizmus ártatlan áldozata volt, hanem olyan nácibarát ügyvéd, aki 1944-ben külön cikkben ünnepelte a német megszállást. Orbán minderre annyit mondott:

„Ez Magyarország, ez ilyen.”

Miután megbeszélték, miért lesz jó az új elnök, gyorsan át is tértek Orbán Viktor amerikai útjára, ahol nem hivatalban lévő tisztségviselőkkal tárgyalt, hanem a kampányóló Dunald Trumpot látogatta meg. Orbán is elismerte, hogy ma az amerikai-magyar kapcsolatok kifejezetten rosszak, és azt mondta, az útjával ezt a kapcsolatot próbálta meg kijavítani.

„Tehát azért mentem Amerikába, hogy az amerikai-magyar politikai barátságot helyreállítsuk. A mostani kormányzattal ez nem megy. Ennek megvan a maga oka, ez egy háborúpárti kormányzat.” Ezzel szemben Trumpot a béke elnökének tartja.

De a meglehetősen kiszámítható minsizterelnöki interjúk nem is Orbán Viktor miatt érdekesek, inkább az tud meglepetést okozni, amikor a műsorvezetők az alákérdezések közben mégis megpróbálnak nagyot gurítani.Ezzel a kérdéssel Volf-Nagy Tündének ez most is sikerült:



„Dante azt írja, hogy a legforróbb hely a pokolban azoknak van lefoglalva, akik az erkölcsi válság idején megőrizték semlegességüket. Ön egyértelműen állást fogllat a konzervetív trumpi politika mellet. Vagyis olyan időket élünk, amikor ez szükséges?”

Ugyanakkor Orbán Viktort még ez a diabolikus felvezetés sem lepte meg, rávágta, hogy különleges helyzetben vagyunk, mert Heritage Foundationnél Magyarországnak kitüntetett helyzete van. „Ma úgy tekintenek Amerikában Magyarországra, mint egy különleges helyre, egy hely, ami más, mint a többi. Úgy látják, hogy Európa ma egy nagy progresszív-liberális óceán, és abban van egy sziget, egyetlen sziget, az Magyarország, amelyik megpróbál másként élni, másként gondolkodni, másként viselkedni. AZ ő nyelvükön: konzervatív politikát csinál.” A miniszterelnök szerint azért van nagy tekintélyünk az Egyesült Államokban, „mert megcsináltunk olyan dolgokat, amiket ők is szeretnének, csak nem megy.” Ezek közül a közbiztonságot és a migráció megállítását emelte ki, de hozzátette azt is, hogy Magyarország a családi értékek mellett áll ki, miközben Nyugat-Európában mindenki „az LMBTQ-s bolondságokról beszél”.