Bepanaszolta a Spar az Orbán-kormányt az árstop és a különadók miatt Brüsszelben

Az osztrák áruházlánc, a Spar azzal vádolja Magyarországot, hogy megsértette az uniós jogszabályokat, amikor beavatkozott a piacba az élelmiszerárak emelkedésének megakadályozása érdekében. Egyúttal felszólította Brüsszelt, hogy tegyen intézkedéseket a működést érintő pusztító hatások enyhítése érdekében.

A Spar azt állítja, hogy az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett különadó diszkriminatív, több uniós jogszabályt is sért, köztük az áruk szabad mozgásának elvét is.

A különadó mellett a Spar az árstop intézményét is sérelmezi – írja a Financial Times. Az áruházlánc panasza szerint a kormányzati intézkedések 90 millió euróval növelték a Spar költségeit, ennek következtében 2023-ban csaknem 50 millió eurós veszteséggel zártak.

photo_camera Az EU-hoz fordult az osztrák áruházlánc

A magyar kormány régóta a külföldi cégeket hibáztatja a magas élelmiszerárak miatt, 2022-ben és 2023-ban – a magas inflációs környezetben – azzal vádolta az áruházláncokat, hogy az indokoltnál nagyobb mértékben emelték az áraikat. Ennek letörése érdekében előbb lévő árstopot vezettek be nyolc alapvető élelmiszerre (ezek másfél évig maradtak fenn, komoly veszteségeket okozva a kereskedelmi szektornak, és közben az MNB elemzései szerint még növelték is az inflációt). A tavaly nyári kivezetés után pedig a kötelező akciózás intézményét vezette be a kormány, mely alapján a kereskedőknek minden termékkategóriából egy terméket 10 százalékos kedvezménnyel kell árulniuk az előző 30 nap átlagárához képest.

A Spar szerint ezek az intézkedések felborították a kereslet és a kínálat egyensúlyát a mezőgazdasági és az élelmiszerpiacon, és diszkriminatív módon lehetővé teszik a kisebb, független kereskedőknek, hogy a veszteségek elkerülése érdekében nagyobb kereskedőktől akciós áron vásároljanak. Hogy az árstopos időszak valójában hogyan hatott a kereskedelmi szektorra és annak gazdálkodására, arról itt írtunk bővebben.

Az áruházlánc panaszát sem a magyar kormány, sem az EU nem kommentálta a Financial Times megkeresésére.