„Manipulációs aggályok” miatt vonták vissza képügynökségek Katalin hercegné fotóját

Négy fotóügynökség is visszavonta azt a fotót, ami a walesi herceg és hercegné Instagramjára került ki, és amin Katalin hercegné és három gyereke látható, mert „aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a képet manipulálták”.

A képet, amit a kredit szerint Vilmos herceg készített, és amit a Kensington-palota közölt anyák napja alkalmából (az Egyesült Királyságban ez most vasárnap volt), először az Associated Press vonta vissza, miután az „nem felelt meg” az ügynökség fotószabványainak. Az AP „ellentmondást észlelt Sarolta hercegnő bal csuklójánál”.

Egyáltalán nem mellékesen ez volt az első hivatalos fotó Katalinról a két hónappal ezelőtti hasi műtétje óta. A hercegné azóta nem jelent meg nyilvánosan, vagyis ahogy a BBC is írja, ezzel most „nem sikerült elfojtani a hercegné hogylétéről szóló pletykákat”.

Az AP után a Reuters is szólt ügyfeleinek, hogy ne tegyék közzé a képet, majd ezt tette az AFP és a Getty Images is. A legnagyobb brit hírügynökség, a PA Media, amin keresztül a királyi család szokta kiadni közleményeit és fotóit, azt mondta, nem törölték vagy vonták vissza a képet, de állítólag felvilágosítást kértek a Kensington-palotától a manipulációval kapcsolatban felmerült aggályok miatt.

A képügynökségek jelzése után ahogy a BBC is írja, Sarolta bal csuklója mellett átvizsgálják a kép többi részét is, például Lajos herceg kezét, illetve azt is, hogy a háttérben látható fa leveleinek most, márciusban biztos, hogy így kell-e kinézniük. Igaz, az Instagramon közzétett fotó mellé nem írták oda, hogy a kép most készült.