Ügyvédhez fordultak, és a máig elmaradt kártérítésükért küzdenek a Nemzeti sérült színészei

Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia ügyvédhez fordultak, amiért máig nem kaptak semmilyen kártérítést azután, hogy még tavaly novemberben négy métert zuhantak a Rómeó és Júlia díszletének vastraverzéről, és komoly sérüléseket szenvedtek. A Blikk most arról ír, hogy a tavaly novemberi baleset ügyében a vizsgálat még mindig folyik, a sérült színészek pedig egyelőre semmilyen kártérítést nem kaptak, amely becslések szerint több milliós nagyságrendű is lehet. A lap úgy tudja, Szász azóta is mankóval jár, Horváth pedig a keze miatt hetente háromszor rehabilitációs foglalkozásokon vesz részt, s a felépülésük még hónapokig is eltarthat.

photo_camera Horváth Lajos Ottó (b) Prospero és Szász Júlia (j) Miranda szerepében William Shakespeare A vihar című komédiájának próbáján a Nemzeti Színház nagyszínpadán 2019. december 19-én. Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

„Elég komplex kezelést kapok nagy odafigyelés mellett, szuper ellátásban, jó körülmények között. Nagyon hozzáértő emberek dolgoztak a gyógyulásomon sokat, nagyon jó eredménnyel” – mondta nemrég Horváth Lajos Ottó az RTL-nek.

Őt Borbély Zoltán ügyvéd képviseli, aki a Blikknek azt mondta, „az eset egyértelműen üzemi baleset volt, ami egy színházban is előfordulhat. A munkabalesetnél objektív a felelősség”.

„Egy pillanatig sem akarjuk, hogy jogi perpatvar legyen, a legfontosabb, hogy mind a két színész gyógyuljon meg, amint lehet, és ehhez megkapjanak minden segítséget, amibe beletartozik az anyagi is” – mondta Borbély.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti igazgatója decemberben azt mondta, „a színház veszélyes üzem”, a „színészeknek pedig meg kell tanulnia egy-egy díszletet használni”. Azt is mondta, hogy baleset kapcsán „egyszemélyi felelősség nem állapítható meg”, ezért aztán vissza is vonta a felajánlott lemondását.