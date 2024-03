Volt egy majdnem teljesen meztelen Oscar-átadó

Miután az Oscar gálán a házigazda Jimmy Kimmel mindenkit emlékeztetett arra, hogy most van az 50. évfordulója annak, hogy egy meztelen férfi átrohant a díjátadó színpadán, valószínűleg már senkit sem ért váratlanul, amikor most is megjelent valaki meztelenül a színpadon.

photo_camera Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

A legjobb jelmeztervezésért járó díjat átadó John Cena ruha nélkül – pontosabban egy szál papucsban – lépett a színpadra, a kezében mindössze egy borítékot tartott, azt is egy stratégiailag fontos testrésze előtt, majd elmondta, hogy „a jelmezek... nagyon fontosak”.

Aztán gyorsan felöltöztették:

Az egyébként színész/pankrátor John Cena természetesen nem volt teljesen meztelen a boríték mögött sem:

photo_camera Fotó: RICHARD HARBAUGH/AFP

photo_camera Fotó: HANDOUT/Getty Images via AFP

A legjobb jelmeztervezőnek járó díjat egyébként Holly Waddington kapta a Szegény párák című film miatt.

Összefoglalónkat a gáláról itt lehet elolvasni, azt pedig itt, hogy lett egy újabb magyar Oscar-díjas is.