Oscar: Magyar győztes, Oppenheimer-tarolás és I'm just Ken Slash-gitárszólóval

Az előzetes jóslatoknak megfelelően tartolt a 96. Oscar-gálán Christopher Nolan Oppenheimer című életrajzi drámája, a 13 jelölésből hetet nyert meg: többek között a legjobb film, legjobb rendezés, legjobb férfi fő és mellékszereplő díját is.

photo_camera Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Összesen 11 jelölést kapott a Szegény párák (Poor Things), valamint Martin Scorsese filmje, a Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) is eljutott tízig.

Nagy port kavart, hogy az év másik nagy szenzációját, a mozit megmentő Barbenheimer jelenség másik felét, a a Barbie-t mindössze 8 díjra jelölték, ráadásul az Akadémia szerint sem a rendező Greta Gerwig, sem a főszereplő Margot Robbie teljesítménye nem volt ott a legjobbak között. Pedig a film nyitóhétvégéjén Gerwig a valaha volt legsikeresebb női rendező lett.

Idén lehetett magyar jelöltért is szorítani, Mihalek Zsuzsa a látványtervezői kategóriában volt esélyes a Magyarországon forgatott Szegény párák című filmért, meg is kapta az Oscar-díjat. A szobrot Mihalek nevében is két kollégája, Shona Heath és James Price vette át. Pár hete a film ebben a kategóriában már a brit BAFTA-díjat is megnyerte. Közel volt a jelöléshez Buda Flóra Anna 27 című animációs rövidfilmje is - az Arany Pálma-díjas rendezővel interjút is készítettünk -, rajta volt a shortlisten, de végül nem válogatták be az öt legjobb közé.

A legjobb dokumentumfilm kategóriában Ukrajna története első Oscar-díját kapta a 20 nap Mariupolbanért. A film brutális helyszíni tudósítás a városból, amit az orosz hadsereg négy hónapon keresztül ostromolt, és ahol a becslések szerint 20 ezer civil vesztette életét.

„Valószínűleg én leszek az első rendező ezen a színpadon, aki azt fogja mondani, bárcsak soha ne készítettem volna el ezt a filmet. Bárcsak Oroszország ne rohanta volna le az országomat, és ne ölt volna meg több tízezer ukránt” – mondta Msztyiszlav Csernov rendező a köszönőbeszédében.

„Én nem tudom megváltoztatni a történelmet. Nem tudom megváltoztatni a múltat. De az igazság életben maradhat, biztosíthatjuk, hogy a mariupoli emberek és azok, akik életüket adták, soha ne merüljenek feledésbe, mert a mozi emlékeket formál, az emlékek pedig történelmet.”

A legnagyobb meglepetés talán a legjobb női főszereplő kategóriában volt, Lily Gladstone (Megfojtott virágok) helyett Emma Stone kapta a díjat a Szegény párákban nyújtott alakításáért. Gladstone így is történelmet írt, ő volt a díj történetében az első indián származású nő, akit jelöltek a kategóriában.

photo_camera Emma Stone Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Wes Anderson megkapta élete első aranyszobrát, igaz, egy rövidfilmért, a Henry Sugar csodálatos életéért. Az a korábbi díjak után talán várható volt, hogy a legjobb animációs film díját nem a Pókember: A pókverzumon át, hanem a japán mester, Mijazaki Hajao A fiú és a szürke gém című filmje nyeri meg. A Szegény párák négy, az Érdekvédelmi terület kettő, a Barbie pedig egy Oscart kapott, a Megfojtott virágok viszont semmit sem nyert.

A gálát Jimmy Kimmel humorista vezette 2018, 2019 és 2023 után negyedszer. A hangulat kellemes volt, atrocitás, pofozás, nem történt. Volt viszont Ryan Gosling és az I'm just Ken, nem is spoilereznék, mindenki nézze meg a videót:

Nyertesek

Legjobb film: Oppenheimer

Legjobb női főszereplő: Emma Stone (Szegény párák)

photo_camera Emma Stone Fotó: VALERIE MACON/AFP

Legjobb férfi főszereplő: Cillian Murphy (Oppenheimer)

photo_camera Cillian Murphy Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Legjobb női mellékszereplő: Da'Vine Joy Randolph (Téli szünet)

photo_camera Da'Vine Joy Randolph Fotó: VALERIE MACON/AFP

Legjobb férfi mellékszereplő: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

photo_camera Robert Downey Jr. Fotó: ROBYN BECK/AFP

Legjobb rendező: Christopher Nolan (Oppenheimer)

photo_camera Christopher Nolan Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Legjobb dokumentumfilm: 20 nap Mariupolban

Legjobb nemzetközi film: Érdekvédelmi terület

Legjobb operatőr: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Legjobb vágás: Oppenheimer

Legjobb betétdal: What Was I Made For (Barbie)

Legjobb production design: Szegény párák

Legjobb hang: Érdekvédelmi terület

Legjobb filmzene: Oppenheimer

Legjobb adaptált forgatókönyv: Amerikai irodalom (Cord Jefferson)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Egy zuhanás anatómiája (Justine Triet és Arthur Harari)



Legjobb vizuális effektek: Godzilla Minus One

Legjobb animációs film: A fiú és a szürke gém

Legjobb rövid animációs film: War is over

Legjobb rövid dokumentumfilm: The Last Repair Shop

Legjobb jelmez: Szegény párák



Legjobb haj és smink: Szegény párák

Legjobb rövidfilm: Henry Sugar csodálatos története