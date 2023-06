„A kultúra intézményesített szinten meg van gyilkolva, emiatt most máshol kell keresnünk a lehetőségeket”

Buda Flóra Anna május végén rövidfilmes Arany Pálma-díjat nyert a Cannes-i Filmfesztiválon a 27 című animációs filmjével.



A Franciaországban élő fiatal rendező filmtervével háromszor pályázott a Nemzeti Filmintézetnél, forráshiányra hivatkozva mindháromszor visszautasították.

A 444-nek adott interjúban többek között beszélt arról, miért a magyar tanároknak ajánlotta a díját, hogyan ivott víz helyett gin-tonikot a cannes-i díjátadó után, hogy miért luxus manapság az, hogy ha valaki azzal foglalkozhat, amit szeret, és arról is, hogy melyik volt előbb: a lakhatási válság vagy az alacsony önértékelés.

444: Körülbelül egy hónapja volt a cannes-i filmfesztivál díjátadója, mi történt veled azóta?

Buda Flóra Anna: Volt egy Friss Hús rövidfilmfesztivál, amin végre volt szerencsém találkozni a film magyar stábjának egy részével, sokukkal csak online beszéltem ezelőtt. Nagyon jó élmény volt, megkaptuk a legjobb animációs filmnek járó díjat. Aztán pedig Annecyba (a világ legnagyobb animációs filmfesztiválja – szerk.) mentem, itt sikerült a francia és a magyar stábok egy kis részét összehozni. Ráadásul itt is megkaptuk a legjobb rövidfilmnek járó díjat, úgyhogy most ilyen eufória közeli állapot van, még soha nem volt olyan animációs rövidfilm, ami az Arany Pálma után elnyerte volna az Annecy-kristályt, szinte hihetetlen.

444: Ráadásul a Variety már Oscar-esélyesként ír a filmről.

B.F.A.: Még a gondolattól is libabőrös leszek. Nyilván eljátszottam azzal, hogy milyen lenne, ha jelölnének, de próbálom kicsit kizárni a dolgot, enélkül is elég izgalmas most ez az időszak.

photo_camera Buda Flóra Anna Cannes-ban. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

444: Gondolom, csak most indul be a fesztiválkörút, hova viszitek még a filmet?

B.F.A.: Igazából Cannes-nal kezdődött a fesztiválszezon. Kb egy-két évig szokott fesztiválokra menni egy film normális esetben, nem tudom, hogy ez most mennyire normális eset. A közeljövőben megyünk Szarajevóba és Koszovóba például. Még van egy-két fesztivál, ami nem publikus, de azok is nagyon szuperek.

444: Azért ezekre a fesztiválokra viszonylag szűk réteg jut el, tervben van, hogy majd valahogy online is elérhetővé teszitek a filmet?

B.F.A.: Igen, Franciaországban az ARTE felületén, Magyarországon az RTL+-on lehet megnézni.

444: Hogy éled meg a sikert, ami így hirtelen rád zúdult? Tudod kezelni már?

B.F.A.: Azt hiszem, nekem az a megküzdési stratégiám, hogy tudatosítom, és akkor végül is megy tovább az élet, csak most olyan, mintha egy nagyon intenzív munkával teli időszak lenne. Nagyon sok megkeresés és gondolkozás, hogy mi a következő lépés, hogyan osszam be az időmet stb. Ez izgalmas, mellette megélem az örömöt is, de nem veszem túl komolyan.

444: Motivál téged ez a fajta siker és az ismertség? Sokakra inkább kontraproduktívan szokott hatni.

B.F.A.: Hát megértem abszolút, hogy miért, ez nem egy átlagos szituáció. Az amúgy is információkkal teli világban ráadásul háromszor annyi információ zúdul rám egy nap, mint alapból, és ebben könnyen el lehet veszni. Most kezdem azt érezni, hogy egy kicsit meg kell állnom, és magammal kapcsolódnom, mert nekem az a dolgom, hogy filmeket csináljak, nem az, hogy celebet játsszak, amivel amúgy sem tudnék mit kezdeni. Jólesik a figyelem, de azt érzem közeleg az a pont, amikor vissza szeretnék térni a normális életbe, és csinálni tovább, amit amúgy is szeretnék.

444: Azt szokták mondani, hogy akkor kell megragadni a lehetőségeket, amikor az ember fent van. Te hogyan állsz ehhez a megnövekedett figyelemhez?

B.F.A.: Szerintem semmit sem kell csinálni, onnantól kezdve, hogy a kell szó benne van, az valamifajta nyomással jár együtt. Persze itt vannak most lehetőségek, amik lehet, hogy később nem lesznek, de nekem az sokkal fontosabb, hogy nyugodtan csináljam tovább a művészetemet, mint hogy most mindennel egyszerre éljek. 444: Visszamennék egy kicsit Cannes-hoz, milyen emlékeid vannak a díjátadóról?

B.F.A.: Az a szerencse, hogy elmeséltem már párszor, és emiatt vannak emlékeim, mert picit képszakadásszerű szituáció volt, hogy elindulok a színpadra, aztán sötétség, és akkor már ott vagyok a színpad mögött.

Az átadó előtt próbáltam elhessegetni azt a gondolatot, hogy esetleg nyerhetek, de elég gyanús volt. A sor szélére ültettek, ott volt a kamera, megvolt minden jel, ami ilyenkor szokott lenni. Én ezzel nem foglalkoztam az utolsó pillanatig, azt hittem, hogy talán a különdíjat kapjuk meg, de amikor azt megkapta az előttem ülő lány, akkor már gyanús volt. Ahogy olvasták fel a szöveget, tudtam, hogy a mi filmünkről szól, akkor futott át az agyamon, hogy oké, fel kell menni a színpadra, nem szabad elesni, mondani kell valamit.

Aztán a backstage-ben leültem, kértem egy pohár vizet, leraktam, de mellette volt egy másik ugyanolyan pohár, véletlenül abba ittam bele, természetesen egy rohadt erős gin-tonik volt. Végül jött az a brutális fotózás, nem volt még ilyen élményem, hogy egy lelátónyi fotós ordibált két oldalról, hogy az ő kamerájába nézzek.

444: Mi volt a taktikád?

B.F.A.: Egy darabig próbáltam jobbról-balra, balról-jobbra, mindenhova nézni. De aztán egy ponton összezavarodtam, mert voltak, akik összetett mondatokat kiabàltak franciàul, és akkor már nem értettem, mit akarnak. Akkor összecsuktam a díjat, erre felhördültek, akkor újra kinyitottam. Ilyen foszlányok maradtak meg, illetve Enyedi Ildikó és az ő megnyugtató jelenléte.

photo_camera Buda Flóra Anna és Enyedi Ildikó Cannes-ban Fotó: VALERY HACHE/AFP

444: Ő volt ugye a rövidfilmes zsűri elnöke, tudtál vele beszélni ott, az ünnepség után?

B.F.A.: Igen-igen, nagyon kedves volt. Megmutatta az egész szöveget, amit írtak a filmről, elmondta, hogy egyöntetű döntés volt, és azt is, hogy ő szavazott utoljára, hogy ne befolyásoljon senkit. Nagyon jó élmény volt vele találkozni.

444: Köszönő beszédedben a magyar tanároknak is ajánlottad a díjat. Hogy jött az ötlet?

B.F.A.: Követem nyilván, ami Magyarországon zajlik, annak ellenére, hogy nem ott élek. Nagyon elszomorít, ami a fiatalsággal és a tanárokkal történik, hogy teljesen megalázó helyzetbe hozzák őket. Nekem áttételesen van személyes kapcsolatom ezzel a szakmával, meg néha szoktam tanítani, de nem mondanám, hogy ebben a szituációban vagyok, úgyhogy inkább csak szerettem volna felhívni a figyelmet.

A filmem is a válság tematikájával foglalkozik, a lakhatási válsággal, a fiatalok bezártságérzését próbáltam megragadni. Azt gondolom, ez a két probléma most kéz a kézben jár, és szerintem nagyon fontos, hogy segítsük egymást, mert a kormány részéről nem fogjuk megkapni ezt a fajta támogatást, ez egyértelművé vált. 444: Korábbi interjúkban említetted már, hogy nem igazán akarsz beszélni a Nemzeti Filmintézetről és az ügyről, ami kialakult a filmed körül, mondván, hogy inkább örüljünk a sikernek. Háromszor pályáztatok a támogatásért, többször miért nem? Éreztétek, hogy úgyse kapnátok meg?

B.F.A.: Addigra már elegendő összeget szereztünk a francia oldalon ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a gyártást. A Filmirodán keresztül közvetett módon a 30 százalékos adó-visszatérítést tudtuk igényelni, úgyhogy az a döntés született, hogy elindulunk ezzel, és jól döntöttünk szerintem.

444: Annak ellenére, hogy az NFI nem adott pénzt, francia-magyar koprodukciónak nevezed a filmet, a magyar partner a Boddah volt (Bucsi Réka animációs filmes, Osváth Gábor producer, Szimler Bálint és Tóth Luca filmrendező, valamint Rév Marcell és Nagy Zágon operatőr által alapított produkciós stúdió – szerk). Velük hogyan kerültél kapcsolatba?

B.F.A: Először a francia Miyu Productionsszal kezdtem együtt dolgozni, de Osváth Gáborral már azért ismertük egymást. Egy magyar filmfesztiválon találkoztunk, még az Entropia című filmemmel fesztiváloztam. Mindketten ott voltunk a díjátadón, elkezdtünk beszélgetni, és végül is természetesen alakult, hogy együtt folytatjuk. Eldöntöttük, hogy koprodukcióban csináljuk a filmet, aminek örültem, mert nagyon szerettem volna, hogy magyarul legyenek a párbeszédek.

Szerencsére a francia tévécsatorna, az ARTE is beleegyezett, ezer hála nekik. Úgyhogy végül is a magyar stábbal csináltuk a filmet, a közreműködők körülbelül 98 százaléka magyar volt.

A munka nagyon gördülékenyen ment, az első 1,5 évben főleg egyedül dolgoztam, utána csatlakoztak a többiek. A készítés minden fázisában részt vettem, nekem az fontos volt, hogy együtt dolgozzak a csapattal, meg alapvetően szeretem is ezt csinálni. Intenzív 3 év volt, nagyon hálás vagyok nekik.

photo_camera Kép a 27 című filmből Fotó: BODDAH - MIYU PRODUCTIONS/Collection ChristopheL via AFP

444: Hogyan látod a filmszakma helyzetét? Mennyire vagy pesszimista a jövőt illetően?

B.F.A.: Nem pesszimistának vagy optimistának kell lenni szerintem, hanem realistának. Amit látunk, hogy a kultúra intézményesített szinten meg van gyilkolva, emiatt most máshol kell keresnünk a lehetőségeket, nem az állami pénzosztó szerveknél. 444: Ennek lehetnek pozitív hatásai is?

B.F.A.: Igen, láttunk már ilyet a történelem során, ez az állapot természetesen inspirálhatja művészeket. Félre ne érts, szerintem ez rettenetesen egészségtelen szituáció, ugyanakkor erős motiváló erő, hogy csináljuk tovább, és küzdjünk a változásért, ami egyszer be fog következni. Most máshogy kell utat találni a szólásszabadság felé.

444: Említetted, hogy 3 évig csináltad a 27-et. Mi volt az inspirációd?

B.F.A.: Pont elköltöztem otthonról, elkezdtem rajzolni magamnak, és lett 3 látványtervem. Akkor még csak festménynek szántam őket, de úgy éreztem, van valami személyes kapcsolódásom a képekhez. Aztán beszéltem az egyik francia producerrel, megmutattam neki az anyagot. Mondtam, hogy valamilyen pornófilmszerűt szeretnék, de szociálisan érzékeny pornót, például, hogy otthon élnek a szereplők. Erre mondta, hogy jó, ő is és én is éreztem, hogy ez működik.

444: Mi érdekelt a pornófilmek világában?

B.F.A: Van egy viszolygás bennem a mainstream pornóval szemben, zavaró, hogy semmi érzékenységet nem látok benne. A filmek többsége sok szempontból kritizálható. Egyrészt a sztori és a karakterek miatt, másrészt csomó szexmunkás igazából emberkereskedelem áldozata ezekben a filmekben. Nagyon megérintett a téma, reagálni akartam rá valahogy.

Az is hajtott, hogy a szexuális felvilágosítás Magyarországon gyakorlatilag nem létezik, megszűnt az iskolákban és a közbeszédben a kommunikáció róla. A kezdetekben ez még nem volt ennyire kikristályosodva, de a készítés alatt megértettem, hogy miért fontos nekem: amíg nincs direkt kommunikáció a szexről, addig továbbra is gyakori lesz, hogy traumákat fog okozni. Az intimitás, a konszenzus és a női nézőpont volt a legfontosabb aspektus, amit szerettem volna megjeleníteni.

444: A másik fő téma a filmben a lakhatási válság. Mikor szembesültél először a problémával?

B.F.A.: Már egyetem alatt is, de a diplomázás után még jobban, hogy itt vagyok animációs diplomával, filmeket akarok készíteni , művészettel akarok foglalkozni, és azt látom, hogy csak akkor tudok elköltözni otthonról, ha valaki más cégébe dolgozom be. Nekem sokkal fontosabb volt, hogy filmet készíthessek, mint hogy elköltözzek, és nagyon felháborított, hogy választanom kell.

És nemcsak engem, de a környezetemben élőket is, igenis láttam ezt a problémát, hogy nagyon sokáig maradnak otthon emberek. Ennek több oka is van, de az egyik konkrétan a lakhatási válság, és ezt, illetve a fiatalok rossz anyagi helyzetét mindenképp bele szerettem volna vinni a filmbe.

444: Szerinted az anyagiakon kívül van milyen más oka van annak, hogy nem költöznek el otthonról a fiatalok?

B.F.A.: Nagyon bénító az a helyzet, hogy nincs normális fizetésed pályakezdőként, ráadásul van, akinek ott a diákhitel is. Emiatt sokan úgy kezdték a felnőtt életüket, hogy muszáj volt dolgozniuk valamit, tökmindegy, mi volt az. Az, hogy te azzal foglalkozol, amit szeretsz, az mára óriási luxussá vált.

És akkor ott van a pszichológiai oldala is ennek, az önértékelésedet nem igazán segíti ez a helyzet. Ez picit a saját farkába harapó kígyó szituációja, az önbecsülés hiánya miatt elhiszed, hogy tényleg nem tudsz elköltözni, ezért otthon maradsz, amitől még inkább csökken az önbecsülésed. Ráadásul ez az egész pont egy olyan időszakban kap el, amikor amúgy is baromi nagy és nehéz változásokon mész keresztül. Ott a nyomás, hogy gyerek, család, karrier, és óriásira nyílik az olló az elvárások és a valóság között. Sokakon azt látom, hogy bele se mernek kezdeni a folyamatba, annyira félnek a csalódástól.

photo_camera Kép a 27 című filmből Fotó: BODDAH - MIYU PRODUCTIONS/Collection ChristopheL via AFP

444: Mi vitt rá, hogy külföldre költözz?

B.F.A.: Úgy kezdődött, hogy voltam egy rezidenciaprogramon Dániában, ahol szállást és technikai hátteret is biztosítottak a munkához. Ott töltöttem egy évet, és végül így össze tudtam spórolni annyit, hogy elköltözzek Párizsba. Addigra sikerült annyi támogatást összegyűjteni a filmhez, hogy már fizetést is kaptam. Ez hosszú és nehézkes időszak volt, de közben élveztem is nagyon. Egyszer csak elkezdtek jönni a lehetőségek, és mostanra kezd megtérülni az a munka, amit belefektettem még az elején. Azért mindezek mellett szerencsés is voltam, hogy animációsként tudtam a covid alatt dolgozni.

444: Összehasonlítva Magyarországgal milyen Franciaországban művészként élni?

B.F.A.: Itt sincsenek csodák, de annyiban jobb, hogy van egy biztonságosabb szociális háló, ami megvéd attól, hogy alkotóként rákényszerülj esetleg arra, hogy folyamatosan egy multinál dolgozz. Az tényleg szabadságérzetet ad, hogy lehet önállóan létezni és alkotni.

Nehéz volt megszokni, hogy bármilyen környezetben kimondhatom azt, amit gondolok, sőt, hogy erre még bátorítanak is. Nekem ez nagyon nagy erőt adott, és reményt adott arra, hogy nekem is van lehetőségem művészként létezni. 444: Csináltál eddig két animációs rövidfilmet, innen merre tovább?

B.F.A.: Azon gondolkodom mostanában, hogy nyissak-e az élő szereplős vagy a kevert technikával készülő filmek felé. Van egy hosszabb filmtervem, de nem állok készen arra, hogy tíz évig készítsek egy egész estés animációs filmet. Nagyon-nagyon becsülöm azokat, akik ezt bevállalják.

Nekem amúgy is régi álmom, hogy kipróbáljam magam élő szereplős filmben is. Bevallom, picit unom a számítógép előtt ülést, meg azt, hogy egy sötét szobában egyedül animálok. Jó lenne például forgatási helyszínekre menni, közvetlenül dolgozni emberekkel. Nyilván ez másfajta stresszel jár, mint az animációs gyártás, de ez a mostani időszak talán abban segített a legjobban, hogy el tudom képzelni és hinni, hogy esetleg ezt is meg tudom lépni.