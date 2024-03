Ábrahám Róbert otthagyja a Pesti Srácokat

„A 2024. március 3. napján »Transznemű influenszer állítja: kiskorú fiúval létesíthetett homoszexuális kapcsolatot Osváth Zsolt« címmel megjelent cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy Osváth Zsolt 30 évesen 16 éves kiskorú fiúval létesített szexuális kapcsolatot.”

A fenti helyreigazítás jelent meg a Pesti Srácok név nélkül írt cikkében.

photo_camera A helyreigazítás külön posztban is megjelent, de elérhetetlenné vált. Forrás: pestisracok.hu

Az elmúlt napokban a jobboldali médiabirodalom lapjai egy 2020-as esetre hivatkozva pedofilgyanúba keverték Osváth Zsoltot. Osváthot nem sokkal azután vették elő, hogy fontos szerepet játszott a kegyelmi botrány kirobbanása után tartott tüntetés megszervezésében, és fel is szólalt a rendezvényen.

photo_camera Osváth Zsolt a 2021. október 23-i ellenzéki megemlékezésen. Fotó: Botos Tamás/444

De Osváth a Telexnek is elmondta, hogy a kérdéses 2020-as videóban nem egy pedofil affér beismeréséről van szó. A Telex azt írja, a csőbe húzás úgy történt, hogy egy 17 éves fiú magát felnőttnek kiadva a nemi szervéről készített képpel jelentkezett be az éppen szingli youtubernél. Osváth a fiúval erotikus jellegű chatelésbe bonyolódott, de ezt nem is titkolta, viszont amikor később a Pesti Srácok a beszélgetést próbálta Osváth lejáratására felhasználni, akkor a youtuber utánajárt az esetnek, és kiderült, hogy egykori beszélgetőpartnere eltitkolta, hogy még nincs 18 (és nem is a saját péniszéről küldött képet). Osváth a Telexnek azt mondta, hogy a fiúval később személyesen beszélt, és egykori beszélgetőpartnere utólag bocsánatot is kért tőle, sőt a „pedofilügy” fabrikált jellegét Osváth 2020-as beszélgetőpartnere, Ábrahám Róbert Pesti TV-s újságíró is elismerte.

Ehhez képest most a Mandiner – egy nem nyilvános, Ábrahám Róbertnek tulajdonított Facebook-poszt alapján – azt írja, Ábrahám felmondott a Pesti Srácoknál. (Frissítés: Ábrahám posztja azóta nyilvános lett.) A lap szerint Ábrahám Róbert ezt írta:

„A mai nappal benyújtottam a felmondásomat a Pesti Srácok szerkesztőségéhez, ahol 2020 óta dolgoztam, előbb a Pesti TV műsorvezetőjeként, majd a tv megszűnése után a PsTV podcast csatornáján, és mellette heti egyszer a pestisracok.hu felületén is, mint publicista.

A felmondásra azután került sor, hogy a pestisrácok.hu helyreigazítást tett közzé Osváth Zsolttal kapcsolatosan, miszerint valótlanul híresztelték róla, hogy (még leírni is undorodom) 30 évesen viszonya volt egy 16 éves fiúval.

Azért is állok értetlenül az egész előtt, mert mindezt nem ők állították, hanem az a Noryna Diamond, akit ők idéztek. Nem véletlen, hogy egyetlen médiatermék sem törődött rajtuk kívül Osváth helyreigazítási kérelmével. Mellesleg magát a kijelentést a kormánnyal szemben kritikus Magyar Jelen szemlézte először, majd csak ezután vette át a fél magyar sajtó.”

A Mandiner szerint Ábrahám azt is írta, hogy:

„Köszönöm az eddigieket, de inkább dobom el az egzisztenciámat, mint a becsületemet!”

Ezek szerint Ábrahám vagy hiteles forrásnak tartja Noryna Diamondot (aki korábban azt is állította, hogy „megvolt” neki egy kormánytag is, megnevezve a minisztert), vagy nem érti a sajtó működését, amikor az a hivatkozási alapja, hogy „a kijelentést a kormánnyal szemben kritikus Magyar Jelen szemlézte először, majd csak ezután vette át a fél magyar sajtó”, ugyanis a híresztelés akkor is híresztelés.

photo_camera Ábrahám Róbert a Kossuth téren nyilatkozik a 444-nek 2023 februárján Fotó: 444/Youtube

A Pesti Srácok helyreigazítása mindenesetre azért is figyelemreméltó, mert az Origo változatlanul egy VV Zsolti pedofilbotránya egyre nagyobb - videó című anyaggal áll bele az ügybe címlapon.

Ábrahám Róbert volt az, aki 2023-ban, az orosz–ukrán háború kitörésének évfordulóján szervezett békekiállást a Kossuth térre, ahol többek között fellépett Gődény György patikus, a Rablópártok című film fontos szereplője, Jeszenszky Zsolt publicista és Dopeman, az Országház egykori fantomja. A 444-nek akkor elmondta azt is, hogyan értette, hogy „minden veszélyes ideológiát vagy zsidók kreáltak, vagy zsidók vezetnek”: