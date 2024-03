Holtan találták a Boeing volt alkalmazottját, aki néhány napja még tanúvallomást tett a cég ellen indított perében

Holtan találták az Egyesült Államokban a Boeing korábbi alkalmazottját, aki aggodalmát fejezte ki a cég gyártási folyamataival kapcsolatban, de miután a Boeing ezt tagadta, pert indított a vállalat ellen a karrierje besározása miatt, írja a BBC.

John Barnett 32 évig dolgozott a Boeingnak, 2017-ben ment nyugdíjba. A halála előtt napokban a vállalat ellen egy saját maga által indított perben tett tanúvallomást. A hatósági közlemény szerint a 62 éves férfi március 9-én halt bele egy önkezével okozott sérülésbe, a rendőrség nyomozást folytat. A férfit az autójában, egy hotel parkolójában találták meg.

A Boeing azt közölte, hogy szomorúan vett tudomást Barnett haláláról. Barnett 2010-től minőségügyi menedzserként dolgozott a North Charleston-i gyárban, ahol a 787 Dreamliner-t, egy korszerű, főleg hosszú távú útvonalakon használt utasszállító gyártási folyamatait felügyelte.

Barnett 2019-ben a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a nagy nyomás alatt álló dolgozók szándékosan nem megfelelő minőségű alkatrészeket szereltek be a repülőgépekbe a gyártósoron. Azt is elmondta, hogy komoly problémákat tárt fel az oxigénrendszerekkel kapcsolatban, ami azt jelentheti, hogy minden negyedik légzőmaszk nem működik vészhelyzet esetén. Nem sokkal a dél-karolinai munka megkezdése után azt mondta, aggodalommal töltötte el, hogy az új repülőgépek összeszerelési folyamata elsietett, és biztonsági aggályokat vetett fel.

Azt is állította, hogy a dolgozók nem tartották be az alkatrészek nyomon követésére szolgáló eljárásokat, így a hibás alkatrészek eltűnhettek. Egyes esetekben pedig a selejtes alkatrészeket tároló dobozokból vettek ki tartozékokat és építettek be a repülőgépekbe, hogy ne legyen késedelem a gépek gyártásában.

Barnett állítása szerint figyelmeztette a feletteseit a hibákra, azonban ők nem tettek semmit. A Boeing mindent tagadott, de az amerikai szabályozó hatóság, a Federal Aviation Administration (FAA) 2017-es felülvizsgálata megerősítette Barnett állításainak egy részét. Például megállapították, hogy a gyártósoron eltűnt legalább 53 alkatrész, a Boeingot pedig a hibák kijavítására kötelezték.

Barnett a nyugdíjazása után beperelte a céget, mert szerinte a vállalat tönkretette a karrierjét, amikor meghazudtolták a megállapításait. Épp ennek az ügynek a jogi meghallgatásán vett részt, mielőtt meghalt. Szombaton újabb meghallgatáson kellett volna részt vennie, de arra már nem tudott elmenni.