Üzentek a Fradi-ultrák Magyar Péternek: Nem kell félned, jelentéktelen vagy számunkra

Magyar Péter üzenetet küldött Kubatov Gábornak és Rogán Antalnak a március 15-ei zászlóbontásával kapcsolatban, ebben arra kérte őket, hogy ne zavarják meg a rendezvényét, tartózkodjanak a titkosszolgálati módszereiktől, és szervezett huligánokat se küldjenek az ünneplők provokálására.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Fradi-ulták magukra vették Magyar megszólalását, rögtön üzentek is neki a Facebookon. „Na ezért kampányolunk a tudatmódosító szerek ellen. Szóval. Kedves Magyar Péter. A legfontosabb: ne igyál alkoholt, amikor nyugtatót veszel be. A másik: minket nem küldenek, hanem magunktól megyünk. Ahogy mentünk 2006-ban is, (pl TV-ostrom), amikor még a mi oldalunkon álltál és láttad mire is vagyunk képesek” – írták az ultrák, akik hamar túltették magukat Tordai Bencén.