Szijjártó: Mi vagyunk a büszke sziget az európai progresszív liberális tenger közepén

Megitta kávéját, és gyorsan posztolt egyet „a háború-, gender- és migrációpárti amerikai demokrata kormányról” és annak „ Magyarország elleni hazugsághadjáratáról” a magyar külügyminiszter. Szijjártó „Lavrov barátom” Péter ezúttal Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsadó szerdai szavaira reagált. Sullivan egy sajtótájékoztatón egy kérdésre válaszolta azt: „nem rejtettük véka alá aggályainkat amiatt, hogy Magyarországon a vezetés támadást követ el a demokratikus intézmények, köztük az igazságszolgáltatás ellen, a demokráciát erodálja, és nagy a korrupció. Mindezek miatt mélyen aggódunk”.

A magyar külügyminiszter, aki előszeretettel nevezi barátainak nemcsak a háborús agresszor Oroszország külügyminiszterét, hanem a fejlődő országok félig-meddig demokratikus rendszereinek politikai vezetőit is, a diplomáciában szokatlanul nyersen kelt ki Sullivan szavai ellen. Egyfelől összemosta a magyar politikai kritikáját Magyarország kritikájával, másfelől azt írta: „az amerikai demokraták nehezen viselik, hogy az európai progresszív liberális tenger közepén továbbra is van egy sziget, ahol büszkén valljuk: no war, no gender, no migration!”

A magyar külügyminiszter Amerika-ellenes háborúja az utóbbi napokban újult ki, két napja például bekérette az Egyesült Államok budapesti nagykövetét egy, Joe Biden-kijelentés miatt. Ahogy négy éve, az Orbán-kormány a mostani amerikai elnökválasztáson is a republikánus Donald Trump mellett tette le a voksát. Trump 2020-as veresége és hatalomból való botrányos távozása után mélypontra jutottak a magyar-amerikai kapcsolatok.