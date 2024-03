Kulturális örökség lett a berlini techno

Felkerült az UNESCO kulturális örökség listájára a berlini techno, írja a Guardian.

A lépést Berlin’s Clubcommission, a berlini techno klubokat és zenészeket tömörítő hálózat „egy újabb mérföldkőnek tartja a berlini techno producerek, művészek, klubüzemeltetők és rendezvényszervezők életében”. A hálózat egyik vezetője szerint „a döntés segíteni fog abban, hogy a klubkultúrát olyan értékes szektorként ismerjék el, amely védelemre és támogatásra érdemes.”

Azért, hogy a techno is felkerüljön a listára már több mint egy évtizede harcoltak a szakma képviselői. A Rave the Planet nevű nonprofit szervezet 2022 novemberében nyújtotta be a kérelmet az UNESCO-nak, hogy vegyék fel a technot a listára. Németországnak így ez lett a 10. öröksége a listán.

A 2003-ban létrehozott szellemi kulturális örökség lista célja a kulturális hagyományok megőrzése és segítése, amely magában foglalhatja a zenét, a művészetet, a néphagyományokat, a gasztronómiát és a táncot.