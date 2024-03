Az osztrák Spar vezetője szerint a magyar kormány részesedésen keresztül akarja átvenni a cég tulajdonjogát

A kisajátítástól való félelem miatt átszervezte a működést és Svájcba menekítette magyarországi vagyona egy részét az osztrák tulajdonú Spar üzletlánc, írja az Economx.

photo_camera Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az árstop és a különadó miatt az áruházlánc bepanaszolta Brüsszelben Orbán-kormányt, azt mondták, a kormányzati intézkedések 90 millió euróval növelték a Spar költségeit, ennek következtében 2023-ban csaknem 50 millió eurós veszteséggel zártak.

Hans Reisch, a Spar Austria csoport vezérigazgatója egy osztrák lapnak azt mondta, Orbán különadókkal és árbefagyasztással zaklatja a nagy élelmiszerláncokat, ezért a csoport egyrészt feljelentést tett az Európai Bizottságnál, másrészt átszervezték a Spar magyarországi működését, hogy így védjék a céget „Orbán karmaitól”.

Az osztrák Spar vezetője szerint Orbán korábban azt kérte, engedje meg rokonának, hogy befektessenek a magyar leányvállalatba. Alapvetően a magyar kormány részesedésen keresztül akarja átvenni a cég tulajdonjogát, mondta az Economx szerint Reisch. Szerinte ez nem egyedi eset, külföldi szereplők egyre gyakrabban panaszkodnak a magyar hatóságok tömeges jogsértéseire és a megfélemlítési kísérletekre, a kereskedelmi vállalatokra nehezedő nyomás pedig nő.

A cégcsoport nehezítésképp megvonta Magyarországtól a telek- és épületjogokat, illetve a nagykereskedelmi és logisztikai jogokat, ezeket a több európai piacon is jelenlévő, svájci Aspiag Management AG leánycéget működteti, mondta Reisch, ahogy azt is, hogy eszközeiket és ingatlanjaikat is az Aspiagnak adták. A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. által működtetett szupermarket üzletágat az anyaországhoz, Ausztriához kapcsolták, így az Reisch szerint részesül a csoportos adózásból, és évente 10 millió eurót takarít meg.

Arról azonban szó sincs, hogy a Spar kivonulna az országból. „Jelenleg erős második helyen állunk Magyarországon, és megvan a lehetőségünk arra, hogy piacvezetővé váljunk, ha következetesen tudunk befektetni” – mondta Reisch a Kronen Zeitungnak, aki szerint kényelemes az anyagi helyzetük.

Frissítés (12:56): A cikk megjelenés után reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda, azt írták: „A kiskereskedelmi különadót az Európai Unió Bírósága nyilvánította jogszerűnek. Ezek a tények, minden más állítás alaptalan!”