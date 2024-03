Dobrev Klára szerint az országnak nem Magyar Péterre van szüksége

„Bennem is a legnagyobb kérdőjel, hogy egy Orbán Viktor nélküli Fidesz miért gondoljuk, hogy helyre tudja hozni mindazt a kárt, amit a Fidesz-kormányzás okozott Magyarországon” – mondta az RTL Híradónak Magyar Péter zászlóbontásáról Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője. Szerinte az országnak nem a NER-ből kiugrott Magyarra és alakuló pártjára van szüksége.

Tüttő Kata MSZP-s politikus az RTL-nek azt mondta, úgy áll hozzá a jelenséghez, mint egy tapasztalt kémikus egy új ismeretlen vegyszerhez. „Én úgy vagyok ezzel, mint egy tapasztalt kémikus, egy új, ismeretlen vegyszerrel, aminek a forrása bizonytalan, csomagolása izgalmas, de én óvatosan kezelem, tudja, a kémikusok úgy vannak ezzel, hogy nem szagolnak bele ismeretlen anyagokba”.

Magyar Péter hatalmas középenállással rúgta be politikai karrierjét március 15-én. Beszéde arra a motívumra épült, amire Magyar az elmúlt megjelenései során – így a 444-nek adott interjújában is – utalt: hogy nagyon magas a politikailag aktív, de nem elkötelezett, csalódott szavazók aránya, akik se a kormányban, se az ellenzékben nem hisznek már. Magyar visszatérően arról beszélt, hogy nem a jelen ellenzékbe tagozódna be, a rendezvényen be is jelentette, hogy hamarosan megalapítja pártját.