Magyar Péter előállt saját verziójával

Magyar Péter fenyegetése ellenére a HVG hétfő este megírta annak a rendőri jelentésnek néhány részletét, ami 2020 végén született a közte és akkori felesége, Varga Judit közötti veszekedés után. Magyar korábbi ezzel kapcsolatos posztjára a volt felesége egy olyan videóval reagált, ami a kapcsolati erőszakról szól. Most Magyar azzal vádolja a lapot – aminek a munkatársával előbb ő is beszélt a jelentésről, de később letiltotta a nyilatkozatát –, hogy az a rogáni propagandának asszisztál a jelentésben foglaltak megírásával. Ugyanakkor annak bizonyos részleteit most még meg is erősítette.

A HVG cikke szerint a Varga Judit védelmét akkor ellátó rendőr azt írta: a miniszter kérte, hogy menjen el vele a lakásukhoz, mert félt, és a jelenléte nélkül kiszolgáltatott helyzetben lett volna. A jelentés szerint valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, Varga Judit az ablakon akart kimászni, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben férje ezt próbálja megakadályozni. A rendőr egy ponton utasította Magyart a házon kívül, az ablaknál állva, hogy engedje el Vargát, mire állítólag Magyar vele kezdett veszekedni.

A cikk megjelenése után Magyar Péter az oldalán azt írta, az egész történés egy „megrendezett színjáték” volt, amit többek között azzal magyaráz, hogy „a testőrök korábban soha (!) nem jöttek fel az utcától 66 lépcsőre lévő házunkhoz”. A veszekedés előtti estét felelevenítve ezt írja a volt feleségéről:

„A feleségem nem félt tőlem, előtte lévő este baráti vacsorán vettünk részt Gulyás Gergelynél, ahonnan nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztása és 10 perc üvöltözés után a volt feleségem távozott.”

photo_camera Varga Judit és Magyar Péter Novák Katalin beiktatásán 2022 május 14-én Fotó: Németh Dániel/444

Azzal folytatja, hogy Varga Judit „másnap reggel hazajött”, majd bejelentette, hogy elviszi pár napra a gyerekeket, amibe Magyar nem egyezett bele, mert közös szilveszterezést terveztek. Ezután kitért az ablakos jelenetre is: „Ebből egy heves szóváltás alakult ki közöttünk, miközben ő pakolta a gyerekek ruháit. Miután átmentünk egy másik gyerekszobába, ő továbbra is kitartott amellett, hogy elviszi a gyerekeket, miután közöltem vele, hogy addig ne menjen el, amíg ezt nem beszéltük meg, sarkon fordult és teljesen szürreális módon elkezdett a szuterénben lévő szoba ablakán kifelé csomagokat hajigálni és kimászni az akkor ott megjelenő testőr karjaiba. Sem nem akadályoztam abban, hogy kimenjen a szoba ajtaján, sem az ablakból nem húztam vissza, onnan ő maga mászott le és ment ki végül a konyhaajtón és indult el a szolgálati gépkocsihoz.”

Magyar kitért arra a részletre is, amikor már a sógoráéknál a testőrök a testükkel akadályoztak meg, hogy odamenjen a gyerekekhez.

Erről a HVG a jelentés alapján azt írta, hogy Magyar vezetés közben „veszélyeztette a környezete életét, testi épségét, a rendőri felszólításnak vonakodva vagy egyáltalán nem tett eleget, agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltsen”. Ugyanakkor tettlegességről nincs szó, és erről a lapnak sincs tudomása, eljárás sem indult. Magyar erre most lényegében azzal reagál, hogy Varga is feldúlt volt: „A jelentés végig azt a narratívát viszi, hogy én agresszívan kiabáltam, miközben a volt feleségem nyugodtan lépett fel, miközben mindketten feldúltak voltunk.”

Szerinte az egész eljárásra és a későbbi KEHI-vizsgálatra is azért került sor, hogy lemondjon a gyerekei felügyeleti jogáról. Később pedig azt hangsúlyozza, hogy 4 hónappal később kibékültek, válásuk óta pedig heti váltásban nevelik a közös gyermekeiket közös felügyelettel.

Magyar a jelentést bemutató HVG-t azzal vádolta, hogy asszisztál a rogáni propagandának. A jelentés kiszivárgása miatt a rendőrség belső vizsgálatot indított.