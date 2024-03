Vizsgálatot rendelt el a rendőrség a Magyar Péter és Varga Judit veszekedéséről szóló jelentés miatt

Varga Judit exférje vasárnap este írt arról az oldalán, hogy egy 2020. decemberi veszekedés miatt családon belüli erőszakkal fogják megvádolni. Erről a vitáról egy rendőrségi jelentés is készült, amiben Magyar Péter szerint az áll, hogy erőszakosan lépett fel a feleségével és az akkor őt védő állami testőrökkel szemben. „Egy veszekedés után a volt feleségem bejelentette, hogy egy általam nem ismert időszakra és helyre elviszi a közös gyerekeinket, amibe én nem akartam beleegyezni. És ahelyett, hogy ezt felnőtt emberek módjára sikerült volna négyszemközt rendeznünk, az eljárásba bevonásra kerültek az állami testőrök, akik konkrétan megakadályoztak abban, hogy a gyermekeimhez odamenjek” - írta az esetről Magyar.

És bár szerinte az erről készült jelentés „tartalmának nagy része hamis, fiktív elemekből áll”, miután megjelent a bejegyzése, Varga Judit megtörte a lemondása óta tartó hallgatását, és megosztott egy kapcsolati erőszakról szóló videót, amihez azt írta: „Mindig van kiút.”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter vizsgálatot követelt annak kiderítésére, hogy az esetről szóló jelentés hogyan juthatott el a sajtóhoz. „A minimum egy ilyen helyzetben, hogy a rendőri vezetők azonnali nyilvános vizsgálatot rendelnek el annak kiderítésére, hogy ki és milyen célból, kinek az utasítására adta át a szenzitív személyes információkat és rengeteg valótlanságot tartalmazó hivatalos iratot az újságírónak” - írta.



Az üggyel kapcsolatos kérdésünkre az ORFK Kommunikációs Szolgálata azt írta:

„Az országos rendőrfőkapitány a sajtóban megjelent állításokkal, illetve a Magyar Péter által jegyzett nyilatkozatokkal, bejegyzésekkel, vélelmekkel összefüggésben belső vizsgálatot rendelt el.”





Magyar Péter egyben a sajtót is büntetőeljárással fenyegette meg, ha nyilvánosságra hozzák a jelentés részleteit: „Innen is jelzem továbbá, hogy ha bármilyen sajtóorgánum az érintett, bűncselekmény útján kiszivárogtatott hamis jelentést vagy annak részeit nyilvánosságra hozza, vagy annak tartalmáról információkat szivárogtat, akkor szintén büntetőeljárást kezdeményezek ellenük, hiszen a személyes adatokat és szenzitív információkat tartalmazó iratot nem lehet nyilvánosságra hozni, különös tekintettel arra, hogy hivatalos eljárás az ügyben sosem indult.” Hétfőn pedig már arra szólította fel a rendőrséget, hogy hallgassák meg tanúként a HVG újságíróját. Egyben jelezte, hogy hivatalos formában is feljelentést fog tenni.