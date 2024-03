Minden idők magyar válogatottja: az 5 Eb-n induló műkorcsolyázónk közül 1 sem született Magyarországon, a nyelvet nem beszélik és csak 1 él egyáltalán itt

Minden idők magyar válogatott névsora bármely sportágban: a ma, szerdán kezdődő műkorcsolya Európa-bajnokságon a következő összeállítású magyar csapat lép jégre:



Vlasenko Alekszandr (férfi egyéni), Ignateva Marija és Szemko Danijil Leonyidovics (jégtánc), illetve Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei (páros).

Az egy dolog, hogy mindannyian Ukrajnában vagy Oroszországban születtek, de még lakni sem laknak itt, Szemko Danilij kivételével, aki Odeszában született.

A HVG cikke szerint annyira nem tudnak magyarul, hogy a szövetség magyar nyelvtanfolyamot indított nekik. A helyzet a junioroknál is ugyanez: a tavalyi, Kanadában rendezett junior vébén a következők léptek jégre magyar színekben:

Jégtáncban a Franciaországban született Maya Benkiewicz és a Moszkvában született, orosz állampolgár Mark Shapiro. Férfi műkorcsolyában a tyumenyi illetőségű, orosz állampolgár Aleksandr Vlasenko, a nőknél a szintén moszkvai, de akkor már egy éve legalább magyar állampolgár Polina Dzsumanyijazova. A 24.hu szerint a négy magyar válogatott junior egyike sem beszélt magyarul és hárman közülük még edzeni sem edzett Magyarországon.

A szakági sportigazgató Gurgen Vardanjan, a szövetségi kapitány a felesége, Jeranjak Ipakjan. A szövetség vezetőjét, Kósa Lajost többször is kritizálták emiatt a gyakorlat miatt, ami egyébként a magyar birkozóválogatottat is jellemzi. A birkózóknál is az a helyzet, hogy a honosított versenyzők közül többen még készülni sem nálunk készülnek.