Taxinak tűnt, de valami egészen más volt

A BRFK motoros járőre ellenőrzött egy taxinak kinéző Mercedest szombat délután az V. kerületi Erzsébet téren, írja a police.hu. A taxijelzés és a rendszám rendben volt az idős férfi autóján, az összes többi hibádzott:

A kocsin feltüntetett díjszabás eltért. Az alapdíj egységesen 1 100 forint, neki volt 12 200 forintos tarifacsomagja is.

A sofőr azt állította, nem taxizik, a taxijelzés csak arra kell neki, hogy használhassa a buszsávot.

A viteldíj-kijelző, a pénztárgép és a POS terminál működött. Nem beszélve az autó külső jegyeiről, amik kísértetiesen emlékeztetettek egy taxiéra.

Sem a férfi, sem a taxi nem rendelkezett a taxizáshoz szükséges engedélyekkel.

Az autó műszaki engedélye egy éve lejárt.

A sofőr a lejárt műszaki miatt helyszíni bírságot kapott, az autó rendszámát leszerelték, a személyszállító szolgáltatással összefüggő szabályok megszegése miatt pedig közigazgatási eljárás indult ellene.

A hiénataxizás évtizedek óta él és virul Budapesten. Vannak drosztok, ahová nem is állhatnak be mások, csak gyanús külsejű, társaságon kívüli taxisok, akik többnyire lehúzzák a gyanútlan külföldi vagy vidéki autósokat. Ilyen terület a forgalmas pályaudvarok mellett a bulinegyed is. A hiénák azzal is trükköznek, hogy fizetéskor egy nullával többet ütnek be.

A Blikk januárban számolt be egy ír nő történetéről, aki egy saccra 4-8 ezer forintba kerülő útért fizetett 40 ezer forintot.