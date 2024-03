Minőségi csere: végleg búcsút inthet az NB I.-nek a Kisvárda és a Mezőkövesd

Négy nagy múltú csapat pályázhat a két feljutó helyre az NB II.-ből.

Egyre nagyobb az esélye, hogy két olyan csapat távozik az első osztályból, amelyik a 2010-es évek fideszes konjunktúrájának köszönheti az NB I.-et.

A feljutásra pályázó Vasas az NB II.-ben is annyi pénzből – ha nem többől – gazdálkodik, mint egy első osztályú csapat.

Hétről hétre egyre nagyobb az esélye annak, hogy a 2023/2024-es NB I.-es szezon két kiesője a szurkolók által az első osztályra méltatlannak tartott Mezőkövesd és Kisvárda lesz. Az pedig különösképp fokozhatja elégedettségüket, hogy az élvonal klasszikus, mégis rég nem látott fellegvárakkal bővülhet.

Ritkán van olyan, hogy kilenc fordulóval a bajnokság vége előtt még négy csapatnak van reális esélye az első két, feljutást érő hely valamelyikének a megszerzésére. Ráadásul nagy múltú csapatokról van szó, Nyíregyháza, Győr és Szeged is bőven százezer fölötti város, a Vasas pedig az egyik legnagyobb múltú fővárosi csapat. Létesítménygondok sincsenek, a 15 ezres győri stadiont 2008-ban, a 8200-as szegedit és az ötezres Fáy utcait 2019-ben adták át. Az első helyezett Nyíregyháza ugyan Balmazújvárosban játssza a meccseit, de nyárra elkészül az új stadionja sőt – magyar szokás szerint az állam építi 19,2 milliárdból, nem a csapat tulajdonosa –, talán már az esetleges feljutást is ott ünnepelhetik.

Ki fog itt feljutni?

photo_camera Az NB II. élmezőnye Forrás: soccerway.com

1. Nyíregyháza 51-21 55 pont

A feljutásra leginkább esélyes Nyíregyháza tulajdonosa a szállítmányozással foglalkozó Révész Bálint csapata. Az MLSZ a 2015-16-os bajnokságra öt csapatnak, így a Nyíregyházának nem adta meg a klublicencet. Így lett 12 csapatos az NB I. Azóta az ötök közül egyedül a Kecskemét verekedte magát vissza az első osztályba.

Most pedig senki sem számított arra, hogy éppen az albérletbe kényszerült, tavaly osztályozóval éppen csak bennmaradt Nyíregyháza lesz az a csapat, amelyiknek a legnagyobb az esélye a feljutásra. Még úgy is, hogy ilyen pocsék sorozata (három meccs, egy pont) még nem volt ebben a bajnokságban.

2. Győr 43-27 48 pont

Az elmúlt években az NB II. középmezőnyében vegetáló Győr szintén 2015 után készül a visszatérésre, de ennek egészen más módját választotta, mint a Nyíregyháza. A dunaszerdahelyi futballklubot is birtokló felvidéki Világi Oszkár 2022 elején lett a csapat tulajdonosa. Egy átmeneti év az NB II.-ben szokatlan, és a támogatások elvesztése miatt nem is túl kifizetődő módon külföldiekkel pakolta tele a keretét. Amúgy a győriek kerete az NB I. öt csapatánál is értékesebb.

photo_camera Emlék 2015-ből: az NB I-től búcsúzó győriek a szurkolóikat köszöntik Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A Nyíregyházához hasonlóan a Győr sincs a legjobb formában. Az elmúlt öt meccsből háromszor is vereséget szenvedett, és a csapat elvesztette az addigi edzőjét és az ultráit is. A múlt heti Honvéd elleni hazai meccsen a viperával felfegyverzett biztonsági szolgálat lerohanta az ultrákat, akik azóta nem hajlandók visszamenni a stadionba.

3. Vasas 53-23 48 pont

A Vasas 2017-ben még bronzérmes lett az NB I.-ben, a következő évben pedig kiesett. Az NB II.-es években valami egészen szokatlan dologgal próbálkoztak: stabil NB I.-es, légiós vagy válogatott játékosok sorát igazolták le, köztük volt több NB I.-es gólkirály is. Így került a Fáy utcába Berecz Zsombor, Pátkai Máté, Otigba Kenny, Radó András, Feczesin Róbert, Litauszki Róbert, Vida Máté, Novothny Soma, Holender Filip. A sok nagy név ellenére csak egyszer, 2021-22-ben ünnepelhetett feljutást a csapat, majd a következő évben tökutolsóként kizuhant az első osztályból. Azt szokták mondani, hogy stabil NB I.-es, netán válogatott magyar játékost jóval drágábban lehet igazolni, mint légióst. Ennek fényében izgalmas igazán a különösebb eredmény nélküli pénzszórás.

A Vasas focicsapatát működtető cég tulajdonosai Nagy György milliárdos vállalkozó, Csányi Sándor ezeréves üzlettársa és az MLSZ-elnök bankja, az OTP igazgatósági tagja, valamint Nagy Miklós, a Vasas Kubala Akadémia tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

4. Szeged-Csanád 26-15 45 pont

A Szeged tulajdonosa a Szeged-Csanádi Egyházmegye, élén a Fradi-drukker püspökkel, az egykori kapus Kiss-Rigó Lászlóval. Kormányzati kapcsolatainak köszönhetően lett stadionja a 2002 óta balos vezetésű Szegednek, még ha nem is stadionnak, hanem Szent Gellért Fórumnak is nevezik. A széksorok egy része, a Fradi iránti szimpátiából zöldre van festve, miközben a Szeged tradicionális színei a kék és a fekete.

photo_camera Egy másik fekete párduc: Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök nézi a kapuba tartó labdát egy 2012-es meccsen Fotó: Kelemen Zoltán Gergely/MTI/MTVA

Szegednek utoljára az ezredfordulón volt NB I.-es csapata, pénzhiány miatt menet közben fel is oszlott. Ha a fentiekből nem lett volna világos: a 2011-ben alapított Szeged-Csanád Grosics Akadémia a szegedi futballmúlttal semmilyen közösséget nem vállal. A csapat kétszer az NB II.-ből is kiesett ez idő alatt, de 2019-20 óta egyre biztatóbban szerepel, a legutóbbi két szezonban is ott végzett, ahol most áll: a negyedik helyen.

A két véglet a Vasas és a Gyirmót