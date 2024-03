Putyin megszegte az ENSZ-szankciókat, amiket maga írt alá: olajat szállít Észak-Koreának

Oroszország az ENSZ-szankciók ellenére megkezdte a közvetlen olajszállításokat Észak-Koreának, ezzel is tovább erősítve a kapcsolatot a két tekintélyelvű ország között. A Financial Times birtokába jutott műhold-felvételek alapján márciusban legalább öt észak-koreai tartályhajó járt Vosztocsnij kikötőjében, amit egy orosz olajtársaság üzemeltet. A március 7-én megkezdett közvetlen tengeri szállítások az elsők azóta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa - Moszkva jóváhagyásával - 2017-ben szigorú korlátozást írt elő az olajszállításra válaszul a phenjani atomfegyver-kísérletekre.

„Ezek az olajszállítások teljes frontális támadást jelentenek a szankciórendszer ellen, amely így most az összeomlás szélén áll” - mondta Hugh Griffiths, az Észak-Koreával szembeni szankciókat ellenőrző ENSZ-testület korábbi koordinátora a lapnak.

A műholdfelvételek alapján két hajó a Vosztocsnij kikötőből az észak-koreai Chongjin kikötőbe utazott, ahol kirakodtak. A felvételeket a lapnak eljuttató Royal United Services Institute brit szervezet kutató munkatársa szerint az orosz terminálokon látott hajók Észak-Korea flottájának egyik legnagyobb kapacitású hajói, melyek folyamatosan be- és kihajóztak a kikötőbe. Közülük több is szerepel az ENSZ jegyzékében, ami azt jelenti, hogy nem engedhetik be őket külföldi kikötőkbe, nem beszélve az olajszállításról.

photo_camera Putyin törvényen kívüli államot csinált országából Fotó: SERGEI SAVOSTYANOV/AFP

Ezek a szállítások azután történtek, hogy Észak-Korea tavaly több ezer konténer hadianyagot kezdett szállítani Oroszországnak. Griffiths szerint ez egyértelműen egy fegyver az olajért cseremegállapodás, amely nyíltan megsérti azokat a szankciókat, amelyeket maga Vlagyimir Putyin személyesen írt alá, és jól illusztrálja Oroszország pályáját a törvényen kívüli állam szerepéig.

A brit intézet számításai szerint a Vosztocsnij kikötőből dokumentált olajszállítások heteken belül elérhetik a 125 ezer hordó olajterméket, ez az engedélyezett éves kvóta negyedet.

A Financial Timesnak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kommentálta az ügyet, az észak-koreai hajók üzemeltetőit pedig nem tudták elérni.