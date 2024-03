4 400 000 000 forintba került a Sámándob felépítése Karcagon

„Engedje meg, hogy kifejezzem örömömet azt illetően, hogy érdeklődik a magyar iparművészet Milánói Világkiállítást is megjárt műremeke iránt, amelynek képében egy új kulturális központ nyithatta meg kapuit” - kezdte válaszát Tállai András államtitkár arra az egyszerű kérdésre, hogy



Mivel a kérdést a DK-s Vadai Ágnes tette fel, Tállai odapörkölt:

„Ugyanakkor sajnálattal tölt el, hogy Önök a múltban is és a napjainkban is minden fejlesztést támadnak, legyen szó akár a Városligetről, infrastruktúra- vagy sportfejlesztésről, most pedig a Sámándobról, amely egy fővárostól távoli település számára biztosít a korábbinál szélesebb lehetőségeket. A teljes fejlesztéshez a kormány 4,4 milliárd forintot biztosított.”