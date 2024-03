Egy új jogszabálytervezet megtiltaná, hogy állami intézményekben vendégmunkások dolgozzanak

A Miniszterelnöki Kabinetiroda egy új jogszabálytervezete szerint megtiltaná a kormány, hogy a magyarországi vendégmunkások állami intézményeknél vagy állami tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál vállaljanak munkát.

Mint írják:

„A magyarországi tartózkodás és munkavállalás idegen állam polgára számára nem alapjog. Magyarországon a magyar munkahelyek első helyen a magyarokat illetik meg. Ezen alapelvek mentén a vendégmunkások magyarországi munkavállalását a Kormány tovább szigorítja azzal, hogy megtiltja a vendégmunkások foglalkoztatását az állami intézményeknél és állami tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál. Ezen foglalkoztatási tilalom alól az érintett állami tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében a Kormány által kijelölt személy kizárólag nyomos indok alapján, miniszteri kezdeményezés alapján adhat mentesítést.”



Február elején megírtuk, hogy a kormány „kulturálisan közelálló”, „ könnyen integrálható”, fehér, keresztény munkásokat látna szívesen az országban. A kormány meghatározta azokat a szakmákat is, amikben nem dolgozhat vendégmunkás. A lista elég hosszú, szerepel rajta többek között a tanár, a piaci árus, a kubikos, a villamosvezető és a metróvezető is. Most már állami intézményekben sem dolgozhatnak.