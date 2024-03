Marozsán Fábián megverte a világranglista-tizedik Alex de Minaurt, már a 8 között van Miamiban

Marozsán Fábián 6-4, 0-6, 6-1 arányban legyőzte a világranglista-tizedik ausztrál Alex de Minaurt a miami ATP 1000-es tenisztorna nyolcaddöntőjében. A magyar teniszező négy napon belül a második Top10-es játékost búcsúztatta.

Marozsán vasárnap a világranglista-hetedik dán Holger Runét verte meg. Az volt pályafutásának harmadik Top10-es játékos elleni győzelme. Tavaly májusban a római tornán győzte le az akkor világranglista-második, Grand Slam-bajnok Carlos Alcarazt. Októberben pedig a norvég Casper Ruudot verte meg Shanghaiban.



photo_camera Marozsán Fábián Fotó: AL BELLO/Getty Images via AFP

Marozsán a következő fordulóban a német Alexander Zverevvel játszik. Zverev a világ egyik legjobb teniszezője, jelenleg ötödik a világranglistán, de volt már második is. Ha Marozsán őt is le tudná győzni, életében először jutna be ATP 1000-es torna elődöntőjébe.



Mai győzelmével az is eldőlt, hogy jövő hétfőtől már biztosan Top40-es játékos lesz. Ilyen elől még sosem szerepelt a világranglistán. Utolsó magyar férfi teniszezőként Fucsovics Márton jutott ilyen magasságokba, neki a 31. hely volt a legjobb pozíciója 2019 márciusában.