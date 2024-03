Több mint 262 millió forintért kelt el a Titanic vitatott jelenetéből az AJTÓ

718 750 dollárért, vagyis több mint 262 millió forintért kelt egy aukción az az „ajtódarab”, amin a Titanic című filmben Rose-t alakító Kate Winslet feküdt, miután a hajó elsüllyedt.

Az aukciót egy étteremlánc, a Planet Hollywood szervezte, ahol más filmes jelmezek és eszközök is terítékre kerültek, például Indiana Jones ostora.

photo_camera James Cameron, Kate Winslet, Leonardo Dicaprio és az AJTÓ. Fotó: Photo12 via AFP

A film 1997-es bemutatója óta számtalan mém készült arról, hogy a leszakadt „faajtóra” (ami egyébként nem is ajtó és egy valós törmelék alapján mintázták), hogyan tudott volna felfeküdni a Jacket alakító Leonardo Dicaprio is, ezzel túlélve a katasztrófát. 2012-ben a film rendezője, James Cameron azt mesélte, hogy naponta több tucat e-mailt kap, amiben a rajongók azon méltatlankodnak, hogy Rose mennyire önző, Jack pedig mekkora idióta, hogy nem mászott fel ő is az „ajtóra”. A forgatókönyv szerint Jacknek meg kellett halnia, azt viszont Cameron elismerte, hogy talán érdemesebb lett volna kisebbre szabni a kelléket, hogy az évtizedek óta tartó vitát elkerülje. (BBC)