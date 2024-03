Januárban nettó 341 700 forint volt a jellemző kereset Magyarországon

Idén januárban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 605 100 forint, nettója 416 600 forint volt. A bruttó mediánkereset – ez az a középérték, aminél ugyanannyian keresnek többet, mint kevesebbet – ettől jóval elmaradt a maga 493 700 forintos szintjével, ennek a nettója ráadásul csupán 341 700 forint (pedig ez a KSH tájékoztatása szerint a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó).



A nettó átlagkereset 14,5 százalékkal, a nettó mediánkereset 16 százalékkal volt magasabb a tavaly januárinál. A reálkereset 10,4 százalékkal haladta meg a tavaly januárit.

link Forrás

A januári átlagkeresetek, mint az ábrán is látható, jócskán elmaradnak a decemberitől, a decemberi és januári mediánkeresetek különbsége ennél jóval kisebb, a nettó medián értéke alig változott. Ez arra utal, hogy decemberben az átlagnál egyébként is többet keresők jelentős év végi bónuszokat, prémiumokat vihettek haza – a fizetések decemberi (még inkább november-decemberi) megugrása ugyanis nem egyedi jelenség, a korábbi években is megfigyelhető volt.