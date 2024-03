Közös listát állít Budapesten és az EP-választáson a DK, az MSZP és a Párbeszéd

Hosszútávú stratégiai együttműködést kötött a DK, az MSZP és a Párbeszéd, a pártok közös európai parlamenti- és fővárosi listát állítanak a június 9-i választáson, és a 2026-os országgyűlési választáson is együtt indulnak majd, jelentette be Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Kunhalmi Ágnes csütörtökön.

A Telex tudósítása szerint Dobrev azt mondta, baloldali, szociáldemokrata, zöld választ adnának a jelenlegi belpolitikai krízisre, és hogy a három párt hosszabban is együtt fog működni a kormányváltás érdekében. „Örülnék, ha most még többen állhatnánk itt” – mondta Karácsony Gergely, de tiszteletben tartja a Momentum döntését, és a párt polgármestereit továbbra is támogatni fogja.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A közös EP-lista vezetője Dobrev Klára lesz, a lista első négy helyét a DK kapta, az ötödik mandátum az MSZP-s Tüttő Katáé lehet, a hatodik a DK-é, és a hetedik helyen szerepel majd a Párbeszéd jelöltje.