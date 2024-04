Alig várom, hogy letartóztassanak - posztolta J.K. Rowling, aki transzellenes posztokkal tesztelte Skócia új, gyűlölet-bűncselekményeket szankcionáló törvényét

Április elsején életbe lépett Skóciában az új, gyűlöletbűnözésről és közrendről szóló törvény. Ennek kapcsán szólalt fel J. K. Rowling írónő is, aki közismert transzellenes nézeteiről.

Lovely Scottish lass and convicted double rapist Isla Bryson found her true authentic female self shortly before she was due to be sentenced. Misgendering is hate, so respect Isla’s pronouns, please. Love the leggings! 2/11 pic.twitter.com/aKgOWRdb4K