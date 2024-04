Itt az új őrület, a virtuális élménnyel felturbózott lombkoronasétány 3,9 milliárdból

Egyre menőbbek ma már a lombkoronasétányok, így Zala vármegye is megkapja a sajátját.

Míg Nyírmártonfalván lombkorona sem volt, itt virtuális elemekkel és eszközökkel fogják növelni a látogatók élményét.

A két beruházás összesen közel 8 milliárd forintba fog kerülni, a virtuális valóságon pedig nagyobb hangsúly látszik, mint a természeten.

Még a kilátókon is virtuális eszközök növeli az élményt.

Lesz még erdei szállás is modern, design kabinokkal, és szabadulószobákkal, VR-mozival felturbózott üvegfalú főépület.

Mindez egy 628 fős faluban és környezetében.

Ha furcsa turisztikai látványosságokról van szó szokatlan ötletekkel, akkor Seszták Miklós egykori fejlesztési miniszter városa, a legkeletibb megyében elhelyezkedő Kisvárda juthat eszünkbe. Lett itt minden az elmúlt néhány évben: NB I.-es focicsapat stadionnal, sportcsarnokkal, utánpótlás-nevelési központtal, a turisztikai látványosságok pedig csúszdaparkkal, díszleteket felvonultató moziparkkal, ökosétánnyal és vízbe süllyesztett akváriummal gyarapodtak.

Most azonban az ország másik vége, Zala vármegye sem marad nem mindennapi projektek nélkül, melyek annyira előrehaladott állapotban vannak, hogy már a kivitelezőket is kiválasztották két közbeszerzési eljáráson – derült ki az uniós közbeszerzési adatbázisban napokban megjelent hirdetményekből. A projektek összköltsége megközelíti a nettó 8 milliárd forintot:

az egyik „Misztikus erdő” néven fut, és nettó 3,9 milliárd forintba kerül, Eszteregnye-Obornak a helyszín,

míg a másik, a „Smart forest Interaktív Kaland- és Mesepark” ennél egy fokkal kevesebből, nettó 3,8 milliárd forintból készül el, és Eszteregnyén lesz megtalálható.

A misztikus erdő

A nettó 3,9 milliárd forintos projektet a Build It Mérnökiroda Zrt. nyerte el, feladatait két ütemben kell elvégeznie a közbeszerzési dokumentumok alapján. Először egy 120 fős rendezvényhelyszínt, konferenciaközpontot kell felépítenie konyhával és 60 fő befogadására alkalmas étteremmel. Építenie kell egy lombkoronasétányt kilátókkal, ami ma szinte olyan, mint a 2010-es években volt a stadion, hegyre-halomra nőnek ki a földből még akkor is, ha nincs is lombkorona – emlékezhetünk a nemzetközi hírnévre szert tevő nyírmártonfalvai lombkorona nélküli sétányra. Az eszteregnyei sétánynak is meglesz a maga újítása, a jelek szerint virtuális eszközök fogják növelni az élvezeti faktort. A dokumentumok szerint ugyanis

„a vezetett útvonallal épített erdei bázisokon, telepítetten működnek a virtuális élményt adó eszközök. A fogadóépületet elhagyva a kilátók számát úgy meghatározva, hogy a tematikus célok megvalósíthatósága biztosított legyen". Ezeken túlmenően a második ütemben kell elkészülnie egy többszintes fogadóépületnek, benne VR (szerk.: virtuális valóság) univerzum, a tetején 360 fokos kupola helyezkedik el, amely belső felületére vetítő rendszerrel, projektorokkal, egyedi térélményt tud nyújtani és alkalmas hologramos vetítésre is.

A feladatra egyébként a nyertes Build It mellett még két ajánlat érkezett, ám mindkettőt érvénytelennek találta az ajánlatkérő, a Zalai Területfejlesztési Ügynökség. Az EB Hungary Invest Kft. a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtotta be a szükséges igazolásokat, és hasonló volt a probléma a közösen pályázó Mermaid Kft. és Flash-FM Kft. ajánlatával is.

photo_camera Kis falu, nagy beruházás Fotó: Eszteregnye/Facebook

A Build It Kft.-nek egyébként igazán szépen ívelt felfelé a karrierje az elmúlt évtizedben. A 2015-ös 112 millió után 2020-ban már 4,2 milliárd volt a cég éves forgalma, ami a legutóbbi években már 6-7 milliárdot tett ki. Sikerét nagyban köszönheti annak, hogy rendre NER-cégek oldalán bukkan fel, dolgozott együtt korábban Tiborcz István egykori üzlettársa, Paár Attila cégével is.