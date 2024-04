Összedobták az akkugyár ellen tiltakozó mikepércsieknek a milliós perköltséget

Mikepércsi civilek megtámadták a kínai CATL közelben épülő akkumulátorgyárának környezethasználati engedélyét, de ehhez meg kell téríteniük a bíróság által kirendelt szakértők költségeit.

photo_camera Mikepércs Illusztráció: Forrás: Madárkórház

Az előlegre 1 millió forintot kért a bíróság március 21-én, de az összeget a civilek saját maguk nem tudták előteremteni, ezért gyűjtést indítottak, és délelőttre be is folyt a szükséges összeg – mondta el az RTL Híradónak Halász Árpád, a tiltakozók ügyvédje.

Azt mondta, 69 magánszemély utalt átlagosan 15 ezer forintot. A mikepércsiek mentesítést is kértek a szakértői költségek megtérítése alól, és ha ezt megkapják, a pénzt talajmintavételre és szenyezettségmérésre fordítanák. De a teljes szakértői díj akár 8-10 millió forint is lehet, mivel speciális szakkérdésről van szó – mondta Halász.

A CATL kétségbe vonja, hogy a mikepércsiek lakhelyére hatással lenne az épülő akkumulátorgyár, ennek megállapításához van szükség a szakértőkre.

Az ügyvéd a Debrecinernek arról is beszélt, hogy ha a szakértő azt állapítaná meg, hogy nem terjed az otthonukig a hatásterület, a perbéli legitimációjuk akkor is megállna, mivel az akkumulátorgyárnak azon kívül is lehetnek olyan hatásai, amik ezt megalapozzák (például, ha az üzem léte csökkenti a helyi ingatlanok árát). „Abszurd, hogy egy ekkora gyárkomplexumnak csak pár kilométeres lenne a környezeti hatásterülete” – mondta.