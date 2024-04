Ősszel jön az új Angyalbőrben a TV2-re

S.E.R.E.G. címmel mutatják be még idén a közel 900 milliós állami támogatással készülő, a honvédséget népszerűsítő heti sorozatot. Az új Angyalbőrben-t, amit Kálomista Gábor cége készít, a TV2-n lehet majd nézni. A 24.hu azt írja, hogy a forgatás még tart, így pontos premierdátum még nincs, de a gyártó bejelentése alapján valamikor ősszel már élvezhetjük is a S.E.R.E.G.-et.

photo_camera Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (felül) a közigazgatási tisztviselők számára rendezett honvédelmi alapfelkészítési gyakorlaton a honvédség csobánkai harcászati gyakorlóterén 2024. március 24-én Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

De lesz még egy másik, államilag támogatott tévésorozat is a TV2-n, a Hunyadi, ami értelemszerűen Hunyadi János életét dolgozza fel. Ez több mint 15 milliárdos állami támogatással készült, már az utómunka fázisban van, és az év végén mutathatják be. A magyar Trónok harcának már előzetese is van.