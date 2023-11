Akciódús, vígjátékba hajló drámasorozat tenné vonzóvá a Magyar Honvédséget, csaknem 900 milliós állami támogatásból

November közepe óta forgatják azt az új, hatrészes akciódús drámasorozatot, melynek munkacíme „A védett létesítmény”, és amely a Nemzeti Filmintézet csaknem 900 milliós támogatásával jön létre, és illeszkedik a honvédelmi kormányzatnak a Magyar Honvédséget népszerűsítő toborozó kampányába - írja a hvg.hu.

A lap szerint a filmsorozatot az Elk*rtuk-ot is jegyző Kálomista Gábor családi cége, a Megafilm Service Kft. jegyzi. Illetve egész pontosan létrehoztak egy külön projektcéget, a Védett létesítmény Kft.-t a katonai sorozat megvalósítására, amelyet idén július 20-án alapítottak, és amelynek ügyvezetője Kálomista felesége, a szintén producer Helmeczy Dorottya. A társaság 100 százalékos tulajdonosa pedig a családi cég, a Megafilm Service Kft.



A bonyolultnak hangzó vállalkozásháló helyett azonban inkább beszéljünk magáról a sorozatról, amit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter például így méltatott:

„igazán egyedülálló projektről van szó, hiszen a mini széria által a nézők bepillantást nyerhetnek a katonák mindennapjaiba is, és még inkább alátámasztást nyerhet a sokszor említett mondat, miszerint a békéhez erő kell.” A Megafilm pedig hozzátette azt is: „A színészek komoly katonai szakmai felkészítést kapnak a Magyar Honvédségtől, a szereplők között pedig az új arcok mellett régi ismerősök is lesznek.” Illetve megtudhattuk, hogy a két szálon futó történet egyszerre lesz „vígjáték az alapkiképzésről és kemény katonadráma egy élet-halál misszióról”. Nosztalgiára hajlamos érdeklődőknek jó hír, hogy feltűnik majd az alkotásban Mészáros Zoltán, a legendás Angyalbőrben Urbán Andrása is, 23 év után már nem honvédként, hanem tábornokként. Hogy meztelen nők és kínos melegviccek lesznek-e, arról egyelőre nem szól a fáma, a Moho Sapiens viszont 1992-ben sajnos feloszlott, így a főcímdalt ezúttal másra kell majd bízni :(



A honvédség toborzó kampányába jól illeszkedő alkotással kapcsolatban Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő írásbeli kérdést nyújtott be a honvédelmi miniszternek, azzal a címmel: Milyen anyagi és szakmai értéket ad hozzá a Magyar Honvédség ahhoz, a katonai toborzó kampányába illeszkedő filmsorozathoz, amelynek forgatása – a Nemzeti Filmintézet csaknem 900 milliós támogatásával – már zajlik az Elk*rtuk-ot is jegyző Kálomista Gábor cégével?

Vadai többek közt az alábbi kérdésekre vár választ:

A Nemzeti Filmintézet 865 millió forintos támogatása mellett mekkora pénzbeli és szolgáltatási értékekkel (pl. üzemanyag, lőszer, ruházat, élelmezés, szállítás, pirotechnika, ingatlan, rezsi, stb.) szerződött a Honvédelmi Minisztérium (vagy megbízottja) a filmsorozat elkészítésére?

A közreműködő személyi állomány milyen módon vesz részt a forgatáson? Önkéntesen vagy kijelölés útján? Kapnak-e ezért bármilyen honoráriumot? Pontosan kik vesznek részt a forgatáson?

A Honvédelmi Minisztérium alvállalkozó vagy résztulajdonos a projektcégben? Egyáltalán ki szerződött az önök részéről?

Van-e szakmai háttere a Magyar Honvédségnek a forgatás tartalmi (pl. forgatókönyv), és gyártási kontrolljára? Ha igen, kik ezek a személyek?

Van-e joga a Honvédelmi Minisztériumnak az elkészült felvételek végső formájának vágására? Tartalmazza-e ezt a szerződésük?

Ráfér a pozitív hangulatú toborzó kampány a honvédségre, nehéz idők járnak ugyanis arrafelé.

Előbb az derült ki, hogy egy gumiszabállyal írnák elő az állománynak, hogy közvetlen fenyegetés hiányában is „mindenki köteles többet vállalni és többet tűrni”, majd a szuverenitási törvényjavaslat vitte el kissé a figyelmet arról, hogy a kormány megszüntetné honvédségi szakszervezetet - amie utóbb maga a Honvédszakszervezet csak annyit reagált: „szomorúan tapasztalják”, hogy nem működhetnek tovább.

A honvédség toborzókampányában eddig ilyen jó kis videók születtek, az elmúlt néhány hónapban végigizgulhattuk, Fanny hogyan halad az alapkiképzéssel (egy korábbi videóban például azt láthattuk, hogyan ölti magára az egyenruhát).