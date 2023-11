„Szomorúan tapasztaltuk”, hogy nem működhetünk tovább – reagált az alkotmányból kiírt Honvédszakszervezet

photo_camera Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j) egy Lynx páncélozott gyalogsági harcjárműben a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában 2023. november 7-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Szerda reggel hiába próbáltuk szóra bírni Czövek Lajost, a Honvédszakszervezet elnökét, nem akart nyilatkozni. Azt mondta, a testület épp ülésezik, utána közleményt adnak ki – értelemszerűen az előző este beterjesztett alkotmánymódosítás terve miatt.

Az Alaptörvény 45. cikke a 8. pontban ugyanis a következő bekezdéssel egészülne ki:

„A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja jogállásával összefüggésben szakszervezet nem alakulhat és tevékenykedhet. A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja jogállásával összefüggésben működő más érdek-képviseleti szervezet a Kormány rendeletében meghatározott sajátos szabályok szerint alakulhat és tevékenykedhet.”

Az elnökség kora délután kiadott közleményében az áll, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) 1991-ben alakult meg, ma is 5000 fős tagsággal rendelkezik, megalakulása óta mindvégig a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum aktív tagjaként a hivatásos, szerződéses, tartalékos és nyugállományú katonák érdekeit képviseli, részt vesz a honvédségi állományt érintő jogszabályok kidolgozásában.

Az írják, hogy több évtizedes működése során mindvégig a Honvédelmi vezetés partnereként, kölcsönös bizalom és tisztelet mellett végezték tevékenységüket, az ország honvédelmi érdekeit szem előtt tartva, egyben egyfajta mediációs szerepet is betöltve az állomány és a Honvédség között.

„Ezek után szomorúan tapasztaltuk, hogy szervezetünket érintő kérdésben a tegnapi nap folyamán alaptörvény módosítás került benyújtásra: «A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja jogállásával összefüggésben szakszervezet nem alakulhat és tevékenykedhet». A katonák érdekeit képviselve, a Honvédség érdekegyeztető munkájában továbbra is részt kívánunk venni. Szervezetünk további működése biztosított, és a tervezett jogszabálymódosítás kapcsán, jelenleg is folyamatosan egyeztetünk a Honvédelmi Minisztérium vezetésével. Nagyon bízunk abban, hogy az aktív állomány érdekképviseleti tevékenysége továbbra is szervezetünk bevonásával folytatódik.”