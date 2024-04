Civil ruhás, pisztolytáskát viselő alakok próbálták megfélemlíteni a a putyinista Orbán elleni tiltakozó akcióiról ismert Keresztény Zoltánt

„Mindenki számára visszakövethető és sokak által ismert, hogy egy vasárnapi napon, 2023. szeptember 3-án fekete lepellel takartuk le a Gazprom pénzéből frissen felújított nagybajomi szovjet emlékművet” – idézte fel a bejegyzés elején.

(Az eseményről a 444 is beszámolt, nem sokkal később pedig ezt az interjút készítettük a kormányzat és Gyurcsány Ferenc ellen egyaránt demonstráló jogásszal.)

„Ezzel a letakarással jelezzük Putyin és Orbán elvtársaknak, hogy ez így nincsen rendjén. Csakhogy, néhány nappal később valakik nekem is üzentek” – tért a tárgyra Keresztény.

„2023. szeptember 6., egy napsütéses szerdai nap volt, amikor is reggel indultam dolgozni és arra lettem figyelmes, hogy a házunk előtt egy sötét színű VW kombi autó áll, mellette egy civil ruhás fickó, oldalán – jól láthatóan, mintegy demonstratíve – a pisztolytáskájával, benne a fegyverrel és a szemével engem követ.” A jogász elmondása szerint ekkor még nem feltétlenül gondolta azt, hogy ez neki szólna, de amikor délben haza kellett ugrania és az ismeretlen férfit látta a házukat figyelni, már gyanakodni kezdett.

photo_camera A később Keresztényék által letakart szovjet emlékmű Fotó: Nexta/Twitter

Délután pedig megérkezett a váltás: „Megint egy sötét színű kombi autó – ezúttal egy Skoda – várt engem, mellette most egy másik civil ruhás ember, pisztolytáska tüntetőleg kint, benne fegyver, karba tett kézzel, a kocsinak támaszkodva figyel, szemmel ver és somolyog.”

photo_camera Keresztény Zoltán akcióban a Liszt Ferenc reptéren

Keresztény reakciója?

„Aznap este a szokásos, baráti, kispályás focira indulva, lazán el is sétáltam mellette úgy, hogy most én üzentem tüntetőleg minden porcikámmal: nem érdekeltek. Csinálhattok, amit akartok, nekem az ország becsülete fontosabb annál, minthogy ilyen bazári pózolással meg lehessen félemlíteni. Az egyik autót le is fotóztam és a rendszám és típus alapján egy biztos: nem rendőrök voltak.”

A poszt azzal zárul, hogy Keresztény reméli, egyszer majd választ kap arra hogy 2023. szeptember 6-án kik és milyen céllal posztoltak egész nap a háza előtt.