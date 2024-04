Hónapok óta tárgyalnak a Honvéd eladásáról a tulajdonosok

„Meg tudom erősíteni, hogy magyar mellett külföldi befektető is érdeklődik a klub megvásárlása iránt, tárgyalunk az eladásról, de a potenciális partnerek ragaszkodnak a titoktartáshoz, ezért részletesebb tájékoztatással egyelőre nem szolgálhatok a folyamatban lévő megbeszélésekről” - válaszolta az NSO megkeresésére Bozó Zoltán a Budapest Honvéd FC tulajdonosa. A lap információi szerint a külföldi érdeklődő egy Magyarországon több gazdasági ágazatban jelen lévő cégcsoport, míg a magyar befektető a korábban a DVTK-t működtető Leisztinger Tamás, aki már az őszi szezonban is több Honvéd-meccsre kilátogatott, vele korábban kezdődtek az egyeztetések, amelyek jelenleg is tartanak.

Bozó azt már a Sportal.hu-nak árulta el pontosan, hogy az egyik lehetséges (szerk.: gyaníthatóan a magyar) vevővel már bő fél éve tart az egyeztetés.

photo_camera Bozó Zoltán, a Honvéd tulajdonosa már hónapok óta tárgyal egy vevőjelölttel

A Honvéd jelenleg az NB II.-es tabella 12. helyén áll mindössze 5 ponttal előzve a már kieső helyen álló Pécset és 18 ponttal elmaradva a feljutást jelentő második helytől. Az elmúlt hetekben, hónapokban pocsék formát mutat a kispesti csapat, aminek legfőbb okát a tulajdonosokban látják a szurkolók. Éppen ezért szerveznek tüntetést április 7-ére a Szeged elleni meccs előtti órákban. A rendezvény célja, hogy egy „figyelemfelkeltő megmozdulást tartsanak az 5 éves működése alatt mindent teljesen tönkretevő Metalcom leváltására”.