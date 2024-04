Az M1 beszállt a szlovákiai választási kampányba, miközben odaát kampánycsend van

Szlovákiában az elnökválasztás második fordulóját tartják szombaton. A közszolgálati csatorna is feldolgozza az eseményt, mégpedig elég sajátosan: közel félórás interjút sugároz Peter Pellegrinivel, a hatalmon lévő Smer és Hlas jelöltjével.

Ha létezik egy másik ország belügyeibe való beavatkozás, akkor ez annak a tipikus példája. Egy szomszédos ország állami tévécsatornája kiáll az elnökválasztás egyik jelöltje mellett.

Szlovákiában 420 ezer magyar él, sokan közülük az M1-ről tájékozódnak. A Magyar Szövetség első fordulóban 2,91 százalékot elért jelöltje, Forró Krisztián saját pártját megkerülve megállapodott Peter Pellegrinivel arról, hogy híveit az ő támogatására szólítja fel a második forduló előtt. A magyar kormány jó viszonyt ápol a miniszterelnök Robert Ficóval, így Budapest érdeke az, hogy ne a nyugatos Ivan Korčok, hanem Fico koalíciós partnere, a szintén békepárti Pellegrini győzzön.

Külön pikánssá teszi a folyamatosan ismételt, egyértelműen a felvidéki magyarokat célzó kampányinterjút, hogy Szlovákiában csütörtöktől kampánycsend lépett életbe, éppen emiatt Szlovákiában nem is lehet most visszhangja ennek az igen durva beavatkozásnak.

Egyébként ugyanez történt az őszi parlamenti választáson is, akkor Robert Ficóval készült hasonló, alákérdezős interjú. A választási eredmények elsodorták a botrányt, és nyilván most is ez lesz.

Az Orbán-bejátszásokkal tarkított Pellegrini-interjú nagy része arról szól, hogy ellenfelével, Korčokkal szemben mennyi mindent tett a magyarokért. A műsorvezető ezzel vezette fel az interjút:

„A politikus azt mondta, ha április 6-án őt választják meg, minden eszközzel fel fog lépni országa szuverenitásának érdekében.”

Pellegrini valószínűleg nem az ilyen típusú interjúkra gondolt.